إقبال سياحي فى الأقصر

شهدت اليوم الاثنين المناطق الآثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر إقبالا سياحيا كبيرا حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

صرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار أنه قام اليوم آلاف من الزائرين والوفود السياحية بزيارة العديد من الأماكن الاثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادى الملوك والملكات بالبر الغربى وكذلك المتاحف الآثرية، مشيرا الي أن معدلات الزيارة تزداد يوما بعد يوم في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد الكرنك علي سبيل المثال قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي، فهناك حالة الازدهار السياحي بجميع المناطق الأثرية.