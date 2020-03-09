التلوث يحاصر المصارف والترع بالمنوفية

شكى اهالى قرية ميت ابو شيخة مركز قويسنا من التلوث الشديد بمصرف رى زراعى يقع أمام كمين ميت أبو شيخه ويمر بالقرية ويقسمها نصفين أكدماهر المكاوى احد الاهالى حجم الأخطار التى تلوث البيئة وتهددبانتشار الأمراض والاوبئه وخاصة على الأطفال وتتسبب التلوث المياه بالمصرف

وطالب مكى المكاوى بتدخل اى مسئول في المحليات أو الرى والصرف لإنهاء الكارثة سواء بالتطهير أو ادارجها في خطة تغطية أو ردم .

وفى شنوان مركز شبين الكوم تعالت شكاوى الفلاحين من التلوث الشديد بترعه الفرس بجوار كوبرى السحاره المؤدى الى منطقة العريض بالقرية

وأشاروا لعدم متابعة تطهير الترع والمصارف منذ مدة طويلة وأكدوا أن المنظر مؤسف وخطير حيث تحولت الترعة انقلب لكل انواع القمامة والملوثات وأكدوا وجود

اكثر من 10 كلاب ملقاه في المروى الخاص بهم

تصدر عنها رائحه لا يتحملها بشر

يقول جمال سحلو احد اهالى القرية كيف يتم روى الاراضى بهذا الوضع وكيف يكون حال من يروى هذه الارض وماذا نتوقع ان يكون حاله بعد وجوده ليل ونهار في هذا الوباء مؤكدا ان

الامراض والاوبئه تحاط بنا من جميع الاتجاهات .طالب اهالى القريتين وكيل وزارة الرى بالمحافظة بسرعة التحرك والعمل على ارسال الات التطهير لرفع هذه الملوثات حرصا على الصحة العامة الفلاحين ومنعا لتلوث المزورعات