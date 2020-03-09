“صحة البرلمان”: الدولة تسير على الطريق الصحيح فى اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدى لتسلل فيروس كورونا

أكد النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدى لتسلل فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك تأمين جيد فى المطار لمنع دخول حالات مصابة وهناك جاهزية بالمستشفيات جيدة لاستقبال أى حالة وعزلها حال التأكد من إيجابية إصابتها. وأوضح أن فيروس كورونا هو مرض منتشر فى العالم كله وليس فى مصر فقط، قائلا “فهو لم يصل لدرجة وباء بل علينا الحظر وليس الهلع والرعب منه خاصة وأن ذلك يربك أكثر ما يفيد”. وشدد أن الأفضل هو اتباع خطوات الوقاية الشخصية والتقليل من عادات التكدس والتجمعات إلا فى حالات الضرورة، معتبرا أن سياسة الحكومة فى التعامل مع الفيروس ومنع تسلله سليمة وتتخذ أكثر من خطوة احترازية.

ودعا رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، المواطنين بعدم التعامل بفزع، مطالبا باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية وأن يكون توعية تبادلية بين المصريين وبالمدارس والجامعات.

وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، ارتفاع إجمالى الحالات التى ثبتت إيجابيها فى المعامل المركزية إلى 55 حالة، مشيرًا إلى أن الرقم الأخير كان 48، وبالتالى ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، إنه سيتم تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكترونى للتعامل مع استقبال الحالات التى تريد إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود كورونا من عدمها، سيبدأ العمل صباح الغد، موضحًا أن وزارة الخارجية ستوثق الشهادات، بالمعامل المركزية، ثم ترسلها الصحة للسفارات مباشرة، مؤكدا أن القدرة الاستيعابية للمعامل المركزية ستكون غدًا 400 اختبار، وسترتفع هذه القدرة لـ 1000 اختبار بعد تشغيل المعامل الفرعية”.