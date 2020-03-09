الاشغالات والمخدرات والمشاجرات تحاصر سكان “عزبة القلعة “بالعوايد فى الاسكندرية

كتبت دينا صاموئيل

ارسل سكان منطقة مساكن حجر النواتية فى عزبة القلعة بالعوايد والتابعة لحى شرق الاسكندرية رسائل استغاثة الى محافظ الاسكندرية ومدير الامن يطالبون فيها المحافظ بزيارة المنطقة ليروا على الطبيعة مألت اليه احوال الحديقة التى زرعت منذ عشرات السنين وقد تحولت الى اكشاك وماكينات غسيل للسيارات ومأوى للمنحرفين وتعاطى المخدرات .

يقول “حسن الديب” من سكان المنطقة ان الحياة فى مساكن حجر النواتية اصبحت مستحيلة بعد ان تحولت الحديقة الوحيدة التى كانت متنفسا للمواطنين الى اوكار لكل الممنوعات والاشغالات بعد ان تم تجريفها والاستيلاء عليها من قبل البلطجية .ويضيف السيد عبده من سكان المنظقة ان السكان سبق ان ارسلوا عشرات الاستغاثات الى المحافظين السابقين ومديرية الامن دون جدوى اما مسؤولى حى شرق فلم يزور أحد منهم المنطقة على الاطلاق رغم مرورهم فى مناطق قريبة . كما ان البلطجية وتجار المخدرات اصبح لهم مأوى يصعب على الامن القضاء عليها بعد ان تمكنوا من زرع عملاء لهم داخل الشرطة والمرشدين . وتشهد المنطقة معارك يومية بين البلطجية بالاسلحة البيضاء وحدثت عدة حوادث قتل وسرقة بالاكراه وفرض اتاوات على المحلات والسكان دون ان تتدخل الشرطة .

وقالت “س.ن” مدرسة وأحدى سكان المنطقة ان السكان يخشون المرور او النزول ليلا خوفا من البلطجية وتجار المخدرات والمدمنين وطالبت محافظ الاسكندرية الذى يزور الان كل احياء الاسكندرية بتفقد المنطقة ليرى على الطبيعة ماآلت اليه احوال السكان وكمية السرقات للمياه والكهرباء من قبل الاكشاك ومغاسل السيارات والبلطجية