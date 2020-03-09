الكويت تعلن دعم موقف مصر ضد أثيوبيا بشان ازمة سد النهضة

أعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت عن وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة، كما طلب سموه نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مُثمنًا على التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على كافة المستويات، وبما يعكس أواصر العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.حاء ذلك خلال استقبال الامبر اليوم ٩ مارس الجاري، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو، وقام بتسليم سموه رسالة من السيد الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، مُعرباً عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة. كما أعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

في سياق متصل استقبل سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.