المنشآت السياحية ترفع درجات الإستعداد وتعلن حالة الطوارئ بين أعضائها لمواجهة إنتشار فيروس الكورونا

أعلنت غرفة المنشآت السياحية ، إعلان حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها لمواجهة إنتشار فيروس ” كورونا” ، وشكلت غرف عمليات على مدار الـ 24 ساعة فى الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية .

قال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أن غرفة العمليات تتلقى إستفسارات وتساؤلات وتتلقى البلاغات حال وجود أية إصابات أو إشتباه فى أى حالة فيروسية لمرض كورونا ، مؤكداً على إننا فى تواصل وإنعقاد دائم وخطوط ساخنة مفتوحة مع المنشآت السياحية الأعضاء للتواصل معهم حالة وجود أى طارئ تواجهه المنشآة.

وأشار المصرى فى بيان صحفى ، إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت دليلاً مصوراً حوال الإجراءات الإحترازية والتوعوية لمواجهة إنتشار ” فيروس الكورونا المستجد ” وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتى ألزمت الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.

أوضح المصرى ، أن الجهاز الإدارى بالغرفة قام بتعميم منشور على جميع أعضاء الجمعية العمومية ، تضمن هذه التعليمات ، وكذلك كافة الإجراءات الواجب توافرها والمتبعة فى أمن وسلامة الغذاء ، وتوقيع الفحوص الطبية الدورية على العاملين بالمطاعم والكافتيريات السياحية .

ونوه المصرى ، إننا ومن خلال التعاون والتنسيق مع إتحاد الغرف السياحية والغرف الأربعة الشقيقة نتابع ما تسفر عنه الفحص الطبى على العاملين بالمناطق التى تم رصد وإكتشاف بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا ، والمخالطين سواء من السائحين الآخرين أو العاملين بالمركب وعائلاتهم .

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية ، إلى أن الغرفة ستعقد خلال الساعات المقبلة العديد من الدورات والندوات الطبية بالتعاون مع الشركات الصحية المتخصصة فى أعمال التعقيم و الفحصوص الطبية ، من أجل نشر الوعى بمواجهة فيروس كورونا لإتباع المنشآت هذه التعليمات ، فضلاً عن قيام لجنة التدريب بالغرفة بنشر مجموعة من الإرشادات الصحية الفيلمية عبر الصفحة الرسمية للغرفة على الفيس بوك ، وكذلك على قناة اليوتيوب الخاصة بالغرفة كوسائل مساعدة فى نشر الوعى بالإجراءات الإحترازية لمقاومة الفيروس .