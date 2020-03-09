القبض على مسؤول كبير بتهمة الرشوة 

كتب عادل شحتينو ‏

ألقت هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا، لطلبة وحصوله على مبلغ ٣٠٠ الف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة “نكست هوم” ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدي بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧,٥ مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم، وقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق تنفيذاً لقرار النيابة العامة في ذات القضية، القبض على عدد من مسئولى حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي ١,٥ مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.