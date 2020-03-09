الأزهر يعلن تعليق الأنشطة الطلابية بالمعاهد لحين إشعار آخر

قرر الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بجميع المعاهد الأزهرية لحين إشعار أخر.وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.