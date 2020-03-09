كورونا يفترس اسعار البترول والغاز عالميا

شهدت أسعار النفط فى الأسواق العالمية انخفاضا بلغ نحو 31% خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت بذلك أسعار النفط أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، حيث جاءت تلك الانخفاض فى الأسعار نتيجة فشل اتفاق تحالف (أوبك بلس بشأن تعميق خفض الإنتاج، وكذلك كنتيجة لضعف الطلب العالمى على النفط والناتج عن تفشى فيروس كورونا، وفي نفس السياق شهدت أسعار الغاز العالمية انخفاضا بشكل كبير وفيما يلي أسعار الغاز وأسعار النفط والتي كانت كالتالي..

1- بلغ سعر الغاز في الولايات المتحدة 1.63 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

2- سجل سعر الغاز الطبيعي المسال المورد الي أوروبا نحو4.20 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

3- وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال فى اسيا 3.20 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

أما فيما يتعلق بأسعار النفط فكانت كالتالي..

1- سجل خام برنت 31.02 دولار للبرميل.

2- سجل خام غرب تكساس الوسيط 27.34 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين بعد الصدمة الناجمة عن فشل (أوبك +) فى التوصل إلى قرار بشأن تعميق خفض الإنتاج بسبب معارضة روسيا، التى اعتبرت أنه من السابق لأوانه تقييم مخاطر (كورونا) على معدلات الطلب العالمية، مما دفع مؤسسات دولية مثل (جولدمان ساكس) إلى التحذير بشأن تهاوى أسعار المعدن الأسود إلى ما دون مستوى 20 دولارا للبرميل.

فيما رأت “وكالة بلومبرج “الأمريكية، أن ما وصفته بالانهيار الكارثى فى أسعار النفط سينعكس على صناعة الطاقة العالمية بشكل عام ويضر باقتصادات عالمية معتمدة على عائداتها النفطية، كما ستتسبب فى إعادة هيكلة شكل السياسات العالمية نظرا لما سيترتب عليه من تداعيات اقتصادية وسياسية.