الجبلاية تقرر إقامة المباريات بدون جماهير

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات كل البطولات التي ينظمها بدون جمهور تفاديا لتفشي فيروس كورونا بين الجماهير.

وأصدر مجلس ادارة الاتحاد بيانا قال فيه : حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس “كورونا” الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر.