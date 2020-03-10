هالة زايد: الحكومه قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازيه منذ اعلان منظمه الصحه العالميه

أعلنت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه, أن الحكومه قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازيه منذ اعلان منظمه الصحه العالميه فىً الاسيوع الأول من يناير الماضى, وقالت ان عدد الإصابات مازال حتى الان عن ٥٩ حاله وقد تماثل للشفاء ٢٥ حاله, وقالت ان هذه الإصابات كانت بدون اى أعراض وهو ما يعني ان الاحراءات الاحترازيه كانت مشددة, وأكدت أنه بعد اكتشاف إصابات الباخرة السياحية, قامت الوزاره أمس بإجراء تحاليل لأكثر من ٥٨٥ حاله جاءت النتيجة سلبيه.

ومن جانبه قال وزير السياحه ان مصر والسياحه الوافده لم تتاثر فىً ظل الاحراءات الاحترازيه التى اتخذتها الدوله, وقال وزير السياحه ان عدد الزائرين خلال شهر فبراير الماضى وصلت الى ٩٠٠ الف سايح بزياده ٤٪؜ عن نفس الشهر من العام الماضى, وقال يكفى ان مصر استقبلت خلال الاسبوع الأول من اكثر من ٢١٠ الف سائح وهذا امر طبيعى.