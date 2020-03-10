إيران,, ماذا بعد الانتخابات التشريعية؟

انتهت أجواء صخب الانتخابات التشريعية فى إيران, بينما توقعت أوساط إيرانية أنه لن يكون هناك تأثير كبير على سياسة طهران الخارجية أو الداخلية, خاصةً بعد أن فاز المحافظون بأغلبية المقاعد فى الانتخابات التشريعية التى اقترع الإيرانيون فيها لاختيار ممثليهم, وذلك بعد رفض آلاف من طلبات الترشيح من قِبل مجلس صيانة الدستور, غالبية مقدّميها من المعتدلين والإصلاحيين, واعتبر “جلالى” أنّ هذه الانتخابات نزيهة تماماً, وقال ” إنّ عدم قبول ترشحهم يعني أنّ ثمة مشكلة بخصوص ملفاتهم”, لكن فى واقع الأمر شهدت تلك الانتخابات إقبالاً ضعيفاً للناخبين, حتى بعدما مددت السلطات مهلة التصويت خمس مرات, لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين في الاستحقاق الذي وصفه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بأنه “جهاد عام”, وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل الانتخابات أنّ النسب في الانتخابات التشريعية لم تكن أقل من 50% طيلة 40 عاماً.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية الإيرانية وصل لـ40% فقط, وهي النسبة الأدنى في أي انتخابات برلمانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979, وتتراوحت التقديرات لنسبة الإقبال على الانتخابات في المدن الكبرى بين 20% و30%، مما يجعلها أكثر إحراجاً للنظام الإيرانى.

وتولّى الفائزون الـ290 بهذه الانتخابات الـ11 التي شهدتها إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أعمالهم في سياق توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وفي ظل ظرف داخلي يعاني من الركود الشديد, وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو شهر ونصف الشهر من إعلان القوات المسلحة الإيرانية, إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية “عن طريق الخطأ”, وكان هناك عدد من سكان طهران أعربوا لوكالة الأنباء الفرنسية عن عدم رغبتهم في المشاركة.

على جانب آخر, جرت أيضاً الجولة التكميلية الأولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة (هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران, وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية لله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989), ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم, يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثمانى سنوات.

وتعتبر نتائج الانتخابات التشريعية التى فاز فيها المحافظون وطبيعة مجلس الشورى المقبل، مؤشراً قوياً لهامش المناورة الذي سيتمتع به الرئيس روحاني حتى نهاية ولايته في 2021, ويمكن لهذه النتائج أن تؤثر على سياسة الانفتاح التي يتبعها خارجياً, حيث يرفض المحافظون المتشددون أي مفاوضات مع الغرب, ويتطلعون إلى التخلي عن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018, بينما كان يرى روحاني في هذا الاتفاق الموقّع عام 2015، نافذة أمل من شأنها إدخال إيران في مرحلة ازدهار, وبرغم فتور العلاقة بين أوروبا والنظام الإيرانى, إلا أن رئيس الوزراء البريطانى ” بوريس جونسون” قرر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

يُذكر فى هذا السياق, أن الداخل الإيرانى مرّ باحتجاجات شعبية على زيادة سعر البنزين مساء يوم 15 نوفمبر 2019، بدأت الاحتجاجات في الأحواز، بعد أن أعلنت الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300٪, ثم انطلقت في مختلف أرجاء إيران بما فيها العاصمة الإيرانية طهران.

أما عن العقوبات الأمريكية على الإدارة السياسية والحكومة الإيرانية, ففي السنوات القليلة الماضية، إلى جانب اضطراب الإدارة الاقتصادية وسيطرة قطاع كبير من الحرس الثورى الإيرانى على مفاصل الاقتصاد الإيرانى, وزيادة الإنفاق العسكرى الإيراني خاصةً خارج الحدود الإيرانية، فقد أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية حادة في إيران, ويُعتبر قرار الحكومة الإيرانية زيادة سعر البنزين بمثابة محاولة لإدارة الأزمة، وقد وصف التلفزيون الحكومي الإيراني هذه التدابير الاقتصادية, بأنها وسيلة للمساعدة في تمويل الإعانات لحوالي 60 مليون إيراني, لكن هذا لم يوقف اتساع رقعة الاحتجاجات في أكثر من خمسين مدينة، ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين في الأيام التالية إلى أكثر من 1000 قتيل، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف واعتقال ما يزيد عن سبعة آلاف متظاهر، في حين قُتِل ثلاثة أفراد من الأمن، وأُحرِق 731 فرعًا بنكيًّا و140 مبنى حكومي حسبما نشرت بيانات حكومية إيرانية.

ولقد اعترف”محمود واعظى” مدير مكتب الرئيس الإيرانى في تصريحات للتلفاز الإيراني، بحدوث “مجزرة معشور” جنوب الأحواز قُتِل فيها عشرات المتظاهرين السلميين، لكنه ادعى أن “مسلحين مجهولين هم من أطلقوا النار على المتظاهرين”، بينما أقر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيرانى ” أمير حسين هاشمي” بمقتل الكثير من المتظاهرين أثناء “مجزرة معشور” جنوب إقليم الأحواز، والتي قامت بها قوات الأمن والحرس الثورى الإيرانى ضد المحتجين في 18 نوفمبر 2019, وقالَ مكتب المرشد الإيرانى ” إنَّ ما جرى خلال الأيام الماضية لم يكن تحركًا شعبيًا بل كان فعلًا أمنيًا ضدّ البلاد”, مُضيفًا ” ليعلم الجميع بأننا أجبرنا «الأعداء» على التراجع عسكريًا وسياسيًا وأمنيًا في المرحلةِ السابقة وسنجبرهم على التراجع في ما يخص الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وبعد كل تلك الأحداث السياسية المتلاحقة فى إيران, جاء فيروس كورونا ليكتمل تأزم المشهد كليّاً, حيث ذكر المتحدث بإسم جمارك إيران أن صادرات إيران غير النفطية انخفضت منذ انتشار فيروس كورونا بنسبة 20 %, بينما صرّح قائد الحرس الثورى الإيرانى ” أننا سننتصر فى حربنا ضد فيروس كورونا التى من المحتمل أن يكون هجوماً بيولوجياً أمريكياً استهدف الصين أولاً ثم إيران, وهاجم الرئيس الإيرانى ” روحانى” الولايات المتحدة الأمريكية وقال, إذا كانت أمريكا صادقة فى إعلان استعدادها لتقديم المساعدات لإيران, فعليها رفع العقوبات عن استيراد الأدوية أولاً, لكن الولايات المتحدة كاذبة, وأكمل حديثه بتصريح حول حقيقة تفشّى الفيروس فى إيران ” إن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريباً, وأعلنت وكالة أنباء فارس أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات إيرانية.

أما عن المرشد الأعلى فى إيران ” خامنئى” فقد وجّه بجشد 300 ألف جندى ومتطوع لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى إيران بسرعة رهيبة ونتج عنه أعداد رهيبة من المصابين والقتلى, من بينهم ساسة ومشاهير, وقد توقفت الرحلات المتوجهة من غالبية الدول لإيران خوفاً من انتشار الفيروس الذى بالفعل وصل لأغلب بلدان الخليج المجاورة لإيران, وهو ما سبّب وقعاً ثقيلاً على الاقتصاد الإيرانى لا يقل خطورة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران, وبالتالى يشتتد الضغط الداخلى على المواطنيين الإيرانيين, فهل يصبح كورونا سبباً لتكاتف المواطنين مع الحكومة والنظام والمرشد الإيرانى, أم سيكون عبئاً آخر يُزيد من نفور الشعب الإيرانى منهم؟!