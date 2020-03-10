نائب وزير السياحة والآثار فى زيارة لعدد من المواقع الآثرية والسياحية في محافظة الأقصر

تفقدت اليوم الثلاثاء الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عدد من المواقع الآثرية والسياحية في محافظة الأقصر حيث زارت معابد الكرنك والاقصر وعدد من الفنادق الثابتة والعائمة.

وخلال زيارتها التقت شلبي عدد من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة منهم من دولة فرنسا وألمانيا واسبانيا وامريكا وانجلترا والبرتغال حيث أشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان علي صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي، معربين عن أن هذه الإجراءات تجعلهم يشعرون أكثر بالاطمئنان .

كما أعربوا عن سعادتهم بالتجول داخل المواقع الاثرية المختلفة في الاقصر ويستمتعون بجوها الدافئ والمشمس.