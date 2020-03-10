حلمي طه سعيد يكتب :مهرجان طيبة للفنون

مهرجان طيبة للفنون كتب حلمي طه سعيد:

اختتمت فاعليات مهرجان طيبة الدولي السادس للفنون التلقائية ومسرح الطفل الذي أقيم بمحافظة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الافريقية والذي يقام سنويا بأسوان وبدأ مهرجان هذا العام في المدة من 29 فبراير إلى 4 مارس 2020 والذي أقامه مركز هنا للتنمية والاعلام وسياحة المؤتمرات وتحت رعاية محافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة والعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة باشتراك 9 دول عربية وأوربية ومصر وهى الاردن والجزائر ولبنان والسودان والكويت والسعودية وتونس وأسبانيا واشتركت مصر بنادي متحدي الإعاقة بالاسكندرية .. وهذا المهرجان أثرى المنتج الثقافي والتراثي داخل محافظة أسوان لما تقدمه هذه الدول من أعمال متنوعة في الفن التشكيلي والموسيقى والفنون التراثية والمسرحية وفن العرائس الذي يساعد على التقارب بين الشعوب لأن الثقافة والفنون يعتبران من أهم جسور التواصل والتلاقي بين الدول وتجعل من أسوان مقصدا لسياحة المهرجانات والمؤتمرات .

وهذا المهرجان بمثابة منصة مهمة لتلاقي وامتزاج وتكامل مختلف الفنون والموروثات الفنية الثقافية وفي إثراء وغرس مفاهيم الفن والتراث الأصيل في نفوس أطفالنا .. والفاعليات كانت عبارة عن ورش عمل تدريبية وندوات علمية وتثقيفية ورحلات ترفيهية لزيارة أهم معالم السياحة الأثرية وعروض على مسارح قصر ثقافة أسوان وقاعة عروس النيل وقصر ثقافة توشكي بقصر النوبة ، وأختتم حفل الختام على عرض من فرقة لبنان ومسرح عرائس لاطفال متحدي الإعاقة وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير والدروع لأجود الأعمال الفنية التي قدمتها الدول المشاركة كما شملت جوائر لبعض مدارس محافظة أسوان .