حسن عثمان يكتب:لنهتف جميعا تحيا مصر .. تحيا مصر

في الساحة لنهتف جميعا تحيا مصر .. تحيا مصر حسن عثمان

كعادتنا دائماً وأبداً ننتظر وقوع ” الكارثة أو الفضيحة ثم نبدأ في التحرك .. ويتساءل المسئولون في تصريحاتهم الإعلامية عن الاجراءات الفورية الواجب اتخاذها وتفرضها اللوائح وينص عليها القانون .

تلك هي الحقيقة التي طال الحديث عنها .. ومازلنا نطالب بنبذ التعصب الذي ابتليت به الرياضة المصرية وبات يشكل خطراً يهدد المصلحة الوطنية ، ولعلها مناسبة لقيام مجلس إدارة الزمالك بمبادرة زيارة الأهلي والاجتماع مع مجلس إدارته لتصفية أي خلافات في إشارة إلى جماهير الناديين الكبيرين بعودة العلاقات الطبيعية بين أبناء قلعتي الجزيرة وميت عقبة إلى طبيعتها التي كانت عليها لأجيال سابقة مازالت توصف بالزمن الجميل ، وقطع الطريق أمام أصحاب المصالح ومثيري الأزمات الذين اقتحموا الأندية على حساب جيل الرواد الذين يضرب بهم المثل في الالتزام والعطاء.

وحين ندعو إلى تصحيح مسار العلاقة بين الأهلي والزمالك .. أي عودتها إلى ماكانت عليه .. فلأن كثيرين من الجماهير والأعضاء لا يعرفون أن الروابط بين لاعبي الناديين كانتا دائماً قوية وحميمة ولم تكن في يوم من الأيام تحمل أي مظاهر عدائية ، وأن معظم الصداقات التي نشأت في المجتمع الرياضي جمعت بين نجوم الأهلي والزمالك في مختلف الأجيال منذ جيل مختار التتش في الاهلي وزميله جلال قريطم وكانا وكيلين لوزارة الشباب في المبنى السابق بجاردن سيتي ومن قبلهما جيل كابتن لطيف ومصطفى كامل منصور ، وما تلى ذلك من أجيال متعاقبة يحيي أمام حارس مرمى الزمالك وعبد الجليل حميده حارس مرمى الأهلي وكلاهما كان ” نار على علم ” وتتوالى الأجيال التي تربطهم الصداقات الوطيدة ، ولا يؤثر ذلك على انتماء أي منهم لفانلة ناديه ولا يقلل من شدة المنافسة التقليدية بينهم .. منافسين عتاد في الملعب وأصدقاء حميمين في لقاءاتهم وسهراتهم ومعسكرات المنتخبات الوطنية .

الذي لا يعرفه كثيرون من أعضاء وجماهير الناديين . أن يكن حسين ، وزكي عثمان .. كانا من لاعبي الأهلي قبل انتقالهما إلى الزمالك ، وأن حنفي بسطان أحد أبرز نجوم جيل الأربعينات والخمسينات في الزمالك ومنتخب مصر كان أحد أقرب الأصدقاء الحميمين إلى الراحل صالح سليم ، وكان حنفي رحمة الله عليه ، لا يهدأ له بال أيام انتخابات النادي الأهلي إلا بعد الاطمئنان على نجاح المايسترو .

ترى هل أن الآوان لعودة الوفاق الذي كان لسنوات طويلة بين قطبي الكرة المصرية ، الشواهد تفيد أن تأهل فريقى الأهلي والزمالك لدور قبل النهائي لأبطال افريقيا .. والأمل كبير أن ينجحا في الوصول للمباراة النهائية ليلتقيا وجهاً لوجه وهي أمنية ينتظرها كل مصري عاشق لبلده ، لتبقى كأس هذه البطولة المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية بمصر ، وأن تكون من نصيب من يستحق .. ونهتف جميعاً تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .