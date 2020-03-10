فاطمة خير تكتب:ضجيج بلا طحين..ولا أحد سيفتح الباب

ضجيج بلا طحين..ولا أحد سيفتح الباب بقلم فاطمة خير

كم يبذل الإنسان من جهد كي ينطق بكلمة؟

بما ستعود عليه هذهِ الكلمة أو هذا الجهد المبذول هو أو غيره؟

هل يجب على الإنسان أصلاً أن يفكر قبل أن ينطق بكلمة؟

قديماً قال أجدادنا “لسانك حصانك..إن صنته صانك وإن هنته هانك”، وقالوا أيضاً “إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب”؛ لكن هل يصلح هذا في زمن “القول” المجاني؟

كثير من الإزعاج، “ضجيج” للأسف بلا “طحين”، هو في رأيي الوباء الحقيقي في هذا العصر، أو بمعنى أصح ..وباء مجتمعاتنا ، ولأكن أكثر تحديداً هو وباء مجتمعنا ..مع الأسف الشديد.

لست وحدي من أعاني الانزعاج من الضجيج المجاني، فكثيرون غيري أصبحوا يشعرون بالنفور من النقاشات الجماعية، فقد تحولت بفعل إغراء “شهرة السوشيال ميديا” إلى هوس لا يشبع صاحبه أبداً، وصار “حب الظهور” الذي كما يقول الصوفيون “يقطم الظهور”، هو الهدف الأسمى لكل من هو قادر (تقريباً) على إنشاء حساب على منصة فيسبوك!

قد تتسم بعض المراحل بالغوغائية، وقد تتسم بعد النقاشات بالسفسطة، لكن أن تجتمع الصفتان لتصبحا نمط حياة على منصة لم يعد استخدامها ترفاً، بل هو وسيلة تواصل حقيقية في عصر شبق نحو التقدم التكنولوجي؛ لهو أمر كارثي، فنحن ببساطة صرنا نستخدم أداة شديدة الأهمية في إنتاج العلاقات الإنسانية والمهنية والتجارية ، نستخدمها في “الشوشرة” على أي محاولة لإنتاج نقاش مثمر، نحن يا سادة نضيع أعمارنا هباءً، ونبيع أوقاتنا للعبث، ونهدر طاقتنا مجاناً، حتى أن الأمر لم يعد ممتعاً؛ فلا راحة إذن ولا متعة، لا تبادل للآراء، ولا حصول على المعلومات، هيستيريا جماعية وحسب، هيستيريا تستتر خلف شاشة وضحكة مزيفة وحزن مصطنع وسخرية غير مهذبة.

وهل تعلمون..المستقبل على بعد خطوات، يطرق أبواب العالم، وهناك من يستعد لاستقباله، ولن يتوقف أمام من هو غير جاهز بعد، ونحن لا نستمع لطرقاته على الباب، والتي لن تستمر طويلاً، هو يذهب فقط لمن يستمع لندائه، أما أبناؤنا فسيذهب من يستطيع منهم اللحاق به وحيداً، فضجيجنا يمنعنا من أن نسمع المستقبل أو نستمع لأبنائنا، سيكونون وحدهم تماماً حين يصنعون خياراتهم، حين يرثوننا في مستقبل قريب، ذلك أننا انشغلنا بالسفسطة وحب الظهور..غير المبرر!

يتناقش العالم الآن في تقنيات متقدمة لدرجة أبعد من الخيال، ستتحكم في مفاصل الحياة وتفاصيلها، يستعد العالم لأن يقفز قفزةً كبيرة، متجاوزاً كل عقبة، ومحولاً كل كارثة إلى تحدي يتعاون الجميع على القيام به، يتحدثون في العالم الحقيقي الجدير بالحياة عن سرعات إنترنت خرافية، ستجعل “العالم بين يديك” فعلاً، سيتحكم أصحابها في كل شئ..كل شئ؛ فيما نحن مشغولون بالسفسطة، استخدمنا الأدوات نفسها التي منحونا إياها في التقاتل للإجهاز على ما تبقى من عقولنا وهممنا، ولنضرب أسوأ مثل للأبناء..ورثتنا، وسنقف قريباً أمامهم فيما نجد من يشير لهم وهو أكثر قرباً لهم منا ويقول: انظروا.. لا تصبحوا مثلهم! ثم يأخذهم ويمضي تاركاً لنا ما تبقى من حطام ذواتنا.

لا أمل من شعوب تناقش بديهيات العقل لم تزل؛ بل وتناقشها بعقليات مضى عليها أكثر من ألف عام! لا أمل في شعوب تمجد الماضي لأنها لا تملك غيره ولا تطمح في المستقبل، لا أمل في أن تحيا أصلاً شعوب لم تتخذ قراراها بأن تقفز في سفينة المستقبل، لا أمل في شعوب تنفق الملايين بل المليارات على أفكار وأدوات عفا عليها الزمن، لا أمل في شعوب لاتؤمن أصلاً بقيمة الوقت، لا أمل في شعوب تحتقر التفكير واستخدام العقل، لا أمل في شعوب تنفق وحسب وتمجد السلوك الاستهلاكي كغاية لا وسيلة.

لا أمل في شعوب ورثت الماضي فحرصت على أن يصيبه العفن ثم خرجت تعلن فخرها بما اقترفت، لا أمل في شعوب ترى أن معاركها الوحيدة على شبكات تواصل افتراضية لا تعلم من مالكها الحقيقي لكنها تحرص على الانصياع لمساراته.

أخشى أن نكون فعلاً..بلا أمل.