الملف ..بعد خطة تطوير العشوائيات: هل تتغير  الآن التركيبة السكانية لوسط القاهرة ..؟!

تحقيق وتصوير: نسمة تليمة

لم تكن مني السيدة الأربعينية التي تحمل طفلا على كتفها وتجلس بالقرب من مجمع المخابز بالأسمرات وطفلها الآخر يجري حولها تعلم أنها ستترك العمل بجمع نفايات المدابغ وتتحول الى عاملة بأحد مصانع السجاد والسبح التي تمنحها يومية تكفيها بالكاد فى مجتمعها الجديد، على بعد آلاف الكيلومترات ما بين الدويقة والأسمرات القريبة من المقطم، تبتسم مني وتروي لي ذكرياتها فى المكان الأول وتفاصيل حياتها المزدحمة دائما، الوضع بالفعل اختلف على مستويات عدة، لديها الآن غسالة جديدة وشاشة تليفزيون مميزة، كما أن لديها شقة بالايجار بإحدى العمارات الشاهقة، لكنها لا تسمح لعقلها بالراحة حتي قبل أن تعود الى المنزل لأنها تفكر فى كارت الكهرباء والايجار والمياه والغاز وتلوم نفسها مرددة “احنا دلوقتي أحسن أومال فيه أيه؟”.

عرفت المناطق العشوائية فى السياق المصري باسم “العشوائيات” والتي تعني حرفيا “الفوضي” أو “عدم الترتيب” وهذا يشير الى المناطق غير الرسمية التي تعاني من صعوبة الوصول اليها، والشوارع الضيقة، وغياب الأراضي الفضاء والمساحات المفتوحة، والكثافة السكانية العالية جدا، وعدم كفاية الخدمات والبنية التحتية وهو التعريف الذى وضعه البنك الدولي فى 2008، وفى القانون المصري للبناء الموحد رقم 199/ 2008 لم ينص على مصطلح العشوائيات وعوضا عن ذلك أطلق عليها المناطق غير المخططة، ووفقا للخطط الجديدة الذى تبنتها الدولة مؤخرا من خلال مشروع تطوير العشوائيات والذى يسهم بنسبة كبيرة فى تغيير التركيبة السكانية للمناطق المتنقل اليها او المنتقل منها تم استبدال ما كان يطلق عليه “العشوائيات” او المساكن غير الرسمية بمصطلحين “غير آمنة” و”غير مخططة”.

تأهيل من الدار للنار :

تعلق د. هناء الجوهري أستاذ علم الاجتماع والانثربولوجيا بجامعة القاهرة لـ”الأهالي” قائلة: نقل سكان العشوائيات أو إعادة توطينهم كان أحد الحلول الجيدة للارتقاء بهم وهو اما ارتقاء جزئى من خلال أن تنقلهم فترة وتعيدهم مرة أخري أو ارتقاء كامل وتعيد بناء الأماكن، خاصة اذا كانت الوحدات متهالكة وقديمة وهو يحدث فى أمريكا اللاتينية ولكن تقول “الجوهري” أن المشكلة الأولي لذلك الانتقال أنه قد يحدث لهم قطع للشبكات الاجتماعية الخاصة بهم، من أقارب ومكان للعمل والحياة، وان المشكلة الثانية كما تراها مرتبطة بالخدمات والمستشفيات والمدارس المحتاج اليها المواطن وانها لابد من توافرها كما كانت، أما المشكلة التى تراها خطيرة فهي الثقافة وأسلوب الحياة، وانه من الصعب انتزاعه من الحياة التي اعتاد عليها والتي هي رغم صعوبتها لكنه متوائم معها، فكان لا يدفع مثلا مياها أو كهرباء وبعيدا عن الأمن وكان يعيش على طريقته المناسبة.

وتعلق د. هناء صاحبة كتاب “ثقافة التحايل” على الموضوع انه أمر معقد لأنه يأخذ ساكن العشوائيات من الدار الى النار رغم انه حرفيا ينقله من النار الى الدار فيضعه فى مستوى معيشة أفضل وآمن وأكثر آدمية، ولهذا تؤكد أن سكان العشوائيات كانوا فى حاجة لعمل نوع من التأهيل فى البداية، والتدريب وايضا خلق فرص عمل لهم بشكل منظم كما انهم فى حاجة لمتابعات الباحث الاجتماعي لان صانع القرار أحيانا يضع حلولا مثالية او نظرية بعيدة عن الواقع فيما بعد.

عبارات “تحيا مصر”

على مقربة من المقطم تقف عددا من العمارات الشاهقة والمحيط بها ملاعب كبيرة محاطة بأسوار حديدية فتح البعض أجزاء منها للدخول والخروج بسهولة بدلا عن اللف من البوابة، الكثير من السكان يضعون على المناشر الخاصة بهم تفاصيل جديدة للحياة “كسوة للأنتريه ومفارش مالونة”، وآخرون يجيئون الى المخبز أو يمرون بجوار وحدة صحية مغلقة كتب عليها “المركز الطبي بالأسمرات” وأطفال يلعبون فى زوايا العمارات الواسعة وأعلي رؤوسهم لافتة “مكتبة مصر الجديدة” .

عبارات “تحيا مصر” تزين الكثير من المباني الجديدة الهائلة فى الأسمرات 1 ، 2 وهي المناطق الجديدة التي تم نقل سكان العشوائيات اليها خلال العامين الماضيين والمنشأة على طرق حديثة منظمة وذات طراز معماري جيد ويحيطها سور دائري، ويجلس فردا بزي مدني كل خمسين مترا أسفل إحدى العمارات يسأل “جايين منين ؟”، وهو المشهد المتكرر فى مناطق المحروسة 1 والمحروسة 2 بمدينة السلام والتي تشمل هى الأخري سكان عشوائيات تم نقلهم اليها باختلاف عدم وجود سور دائرى حول الحي.

على الناحية الأخرى مازالت مناطق “مصر القديمة والدويقة وعين الحياة والمنشية وحكر السكاكيني وعشش أبو السعود والسحيلة والشرابية، وبطن البقرة والفواخير والدويقة واسطبل عنتر ومثلث ماسبيرو جاري العمل فيها على إزالة أنقاض البيوت التي سكنها السكان الجدد أبطال المشهد الأول، ومازالت الأرض على موعد مع مجهول ملامحه فى أدراج الدولة ولكن الحديث عنه على ألسنة المسئولين.

الحق في السكن “تكفل الدولة للمواطنين وفقا لنص المادة 78 من دستور 2014 الحق فى السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ للإنسان كرامته الإنسانية ويكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية” هذا النص هو ما عبر عنه أحمد احد السكان بمنطقة سور مجري العيون والذى ينتظر إزالة منزله المرحلة القادمة ضمن الإزالات، فى الوقت الذى يشير فيه الى منزل جاره المتصدع ويصف لى انه عبارة عن غرف صغيرة كل غرفة بها أسرة كاملة والحمام مشترك وان المنزل المجاور له قد تهدم نتيجة إنفجار معهد الأورام وانه على الرغم من بعده بنسبة ما عن موقع الانفجار الا أن قدم المنزل وتهالكه جعله ضحية للحادث المأساوي، ومازال سكان المنزل يفترشون خيمة بالشارع فى انتظار الانتقال وفقا للحديث عن إزالة المساكن الواقعة خلف سور مجري العيون، وهى المعلومة التي تستحسنها السيدة الخمسينية التي خشيت ذكر اسمها واكتفت “بأم احمد” التي لديها خمسة أولاد قالت عن عملهم “بيشتغلوا في أي حاجة بقي هو فيه شغل أصلا” على حد تعبيرها، مؤكدة أنها ليس بيديها شىء مثلها مثل الآخرين ستنتقل الى “مكان ما تقول الحكومة” وتتذكر انها ورثت المكان عن والديها، وتتذكر كيف عاشت بالقرب من السور الذى قبع أمامها طوال خمسين عاما، وأن شاطىء النيل بالقرب منها كان له دور في حياتها حين كانت تبيع على الكورنيش أى حاجة وهو ما امكنها من تربية أبنائها خاصة فى الأعياد وزحمتها، لتساعد زوجها العامل فى الحديد والصلب.

الناس هنا على الله :

” عايزين نعيش فى مكان نضيف، لكننا لن يمكننا دفع المطلوب من كهربا ومية وغاز و5 آلاف جنيه لأن “الناس هنا على الله” والأرض من جدود الجدود وهما عايزين الأرض” .بالقرب من سور مجري العيون على جانب آخر من المشهد يجلس عدد من العمال على مقربة من بحيرة “عين الحياة” بحي الخليفة والتي تم إخلاء البيوت حولها على مساحة 3 أفدنة، بينما مواد البناء من رمال وحديد وطوب وأسمنت تستكين بالقرب من البحيرة، ولا يدري العاملون سوى انهم يحولون المكان “لحاجة أوبهة” على حد وصف احدهم للمحررة، فى حين أن أحد الكباري الجديدة يتم تنفيذه على الجانب الآخر وأقصى الشارع مدافن هادئة تراقب كل شىء فى صمت.

المنطقة بكاملها موضوعة ضمن خطة تطوير شاملة بجوار متحف الحضارة المصرية والذى بني على مساحة 33 فدانا، ويضم عددا من القطع الأثرية والصور الفوتوغرافية، والمخطوطات واللوحات الزيتية، ويضم المتحف مراحل تطوير سور مجري العيون وبنائه فى مختلف العصور، كما تتواجد بالمكان دار الوثائق القومية الجديدة، وأخر أثر اخشيدي وهو مقام طبا طبا.

هو نفسه المقام الذى كانت تزوره عائشة الساكنة بالأسمرات، والتي تغيرت الآن زياراتها ووقفت فى أحد جُمع شهر فبراير الماضي امام تجمع كبير من جيرانها بالأسمرات بالقرب من موقع أحد الملاعب الرياضية ليستقلوا أتوبيسات خاصة بحزب سياسي معروف لامع نجمه ليقلهم الى استاد القاهرة من أجل إحدى الحفلات الغنائية التي يغني فيها مطرب مشهور.

وبالقرب من الأتوبيس وقفت عائشة لينادي عليها ابنها من أجل الاسراع وانهاء ما تفعل قبل تحرك الأتوبيس، وهي تحدثني لتخبرني أنها كانت تعيش فى مصر القديمة فى عزبة خير الله، وتعمل رائدة حضرية أي أنها تعمل مع الناس على حد وصفها وجاءت الى الأسمرات منذ عامين، وتؤكد أن المكان آمن، ولكنها فى مصر القديمة لم تكن تدفع ايجارا أو كهرباء أو مياها ولا أعباء على المواطن، “لما تتكلمي فى 300 جنيه مش حاجة ولكن أشحن كارت الكهرباء 150 جنيه وكارت مية زيه؟ ” هذا كله لم يكن فى برنامج حياتي، شقة مقابل شقة ولكن بحق انتفاع، يعجبها كثيرا مشروع “روضة السيدة زينب، “شايفة بقت حاجة تانية إزاى ياريت كنا زيهم، جمب الدائرى فى دقايق أروح لاي مكان، الملاعب هنا عظيمة ولادنا ماكنوش بيلعبوا، فيه سلبيات وايجابيات، المسئولين مش قادرين يفهموا أن الناس كانت تحت الصفر ولكن مقضين يومهم” مفيش جمعيات أهلية هنا، بدأت مصانع تشتغل لكن العدد أكبر احنا 12 ألفا، تشكو من المدارس وتؤكد أنها ذو مستوى تعليمي ردىء.

حاجة نضيفة:

عبده شاب ثلاثيني، يقف أسفل عمارة 28 بالأسمرات 1 كان يعيش فى منطقة السحيلة بمصر القديمة وتم هدم منزله، يفتتح حديثه معي قائلا: “هنا حاجة نضيفة، أعمل مقاول دهانات لدي شركة خاصة عملت فى تشطيب بعض وحدات الأسمرات لكنه يشكو من تقفيل الكهرباء والسيراميك ويشكو من الأثاث ويصفه “بالمتواضع” .

المشكلة كما يقول إن بعض جيرانه ممن كانوا يعملون بحرف متواضعة لن يكون لها مصدر دخل هنا فى الأسمرات مناسب لهم، بعضهم عمله مرتبط بعربية “كارو” أو أي عمل بسيط حوله فى مصر القديمة، ويكسب منه مبلغا جيدا يساعد على المعيشة، لكنه الآن يتحول الى حال أخر، يتمني أن يستلم شقته هو الأخر قريبا بالقرب من والدته التي تقضى يومها الأول فى الأسمرات وتقف أعلي العمارة، “كله بيهون” لكن لو ولاده هايكونوا أحسن سيضطر الى نسيان ذكرياته والتاقلم.

ام محمود جاءت من المنشية فى يوم مشمس شتاء 2020 تقول “العيشة بقى هنا لسه هانشوف”، زوجها بائع فى المنشية يأتي كل يوم من الأسمرات الي المنشية وليس لديها حلول أخري غير التأقلم فى المكان، لا تعرف بعد أي جيران لها وتؤكد أن المكان أفضل كثيرا من حيث الشكل لكنها تفتقد جيرانها وتفاصيل يومها المعتادة وفى أول شهر لها في المكان لديها الكثير من الأحلام التي تتمني تحقيقها لأبنائها أهمها أن يجدوا مكانا نظيفا للعب والجري.

مسامير الديسك:

المنطق الجديد للانتقال يختلف داخل منطقة “تل العقارب” او روضة السيدة كما يطلق عليها والتي يحدها سور حديدي لا أسمنتي كما هو فى الاسمرات وهي المنطقة المجاورة لمقام على زين العابدين بالسيدة زينب، وتتواجد على مقربة من مستشفي 57357 وقد بنيت على الطراز الاسلامي لعدد من العمارات لسكان تل العقارب قديما وتم نقلهم بعد الانتهاء من انشائها على مساحة 7.72 فدان، ويلاحظ في المكان وجود عدد من الرجال بالزي المدني كأمن للمكان، يسألك عن دخولك أو خروجك من المكان فى حال غرابة هيئتك، يروي لنا “محمود” الجالس أسفل منزله بروضة السيدة “الناس دلوقتي كلها على بعضيها” كل شارع كان ناسه مختلفة وتتدخل سيدة تجلس الى جواره قائلة “والله يا أختي احنا اخدنا الشقق دي بالعافية مش بالساهل” وتروي أنها كانت تعيش فى منزل كبير مع والدتها ولم يكن لديها عقد موثق لطبيعة الحياة فى المكان وظلت بابنتها لفترة فى الشارع حتي تم تخصيص شقة لها بالمكان ولكن قد اصيبت قبلها ابنتها بقرصة عقرب، وتؤكد أن البعض حصل على شقة واحدة وبها اسرتان او ثلاث ومنهم من قدم تظلمات لأن الوحدات السكنية متوسطة المساحة ولا تتيح لأسرتين بالحياة داخلها، ولكنها ترى ان الأثاث الموجود “بعافية” وغير جيد الصنع وندمت انها باعت بعض أثاثها القديم، كما أنها تجد المكان أحيانا غير آمن خاصة مع بعض حوادث الضرب والشجار والقتل الأخيرة التي حدثت فى روضة السيدة .

اشرف احد طلاب المدرسة الاعدادية المتواجدة بالأسمرات يخبرني أن المكان بالفعل أفضل من سكنه الأول ولكنه لا يتأقلم مع الجيران، هو كان يعيش فى اسطبل عنتر وهم سكان من الدويقة والكثير من المشاجرات اليومية التي لا يتدخل فيها الأمن تجعله مستاء، يقول ” العيال يا أبلة بتفك مسامير الديسك وتبعيها، وفيه هنا مشاكل كبيرة انا ماليش دعوة بحد معظم الوقت بروح مع ابويا ساعات شغله فى العتبة وأريح نفسي”.

دراسة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية: 44 %من سكان الأسمرات غير راضين عن السكن لهذه الأسباب

دراسة لجامعة برلين التقنية: الفشل فى الحفاظ على شبكة العلاقات الاجتماعية للسكان وافتقار فرص العمل أزمة لعدم الرضا

ما ورد فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان حول مفهوم الحاجات الأساسية باعتبارها حقوقا أساسية مصنفة الى عنصرين أساسيين يتعلق أحدهما بمتطلبات الحد الأدني الضروري اللازم للفرد والخاص بالحق فى الغذاء الكافي والمأوي والملبس والأثاث والعنصر الثاني يتضمن الحق فى الاستفادة من الخدمات الأساسية التي ينبغي على المجتمع توفيرها مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنقل والمواصلات والخدمات الصحية” الاعلان السابق هو الأساس الذى بني عليه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدراسة التي قدمها عن منطقة الأسمرات والتي جاءت بعنوان” أولويات واحتياجات الأسر المنقولة لحى الأسمرات “وأشرف عليها مديرة المركز د. سعاد عبد الرحيم. فصول البحث او الدراسة الخمس تطرقت الى الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان الأسمرات، والأوضاع السكنية فى الحى الجديد والخدمات والمشكلات التي يعاني منها سكان المنطقة، ايضا مقومات الحماية الاجتماعية واحتياجات الاسر، وصفت د. سعاد عبد الرحيم حي الأسمرات فى مقدمة البحث بانه يمثل نقلة حضرية، واعتمدت الدراسة فى العينة على الكم وجمع البيانات احصائيا وتحليل كيفي للواقع علي لسان السكان، وحاولت التعرف على الأوضاع المختلفة لهم، فى الأسمرات 1 والأسمرات 2 وأخرجت الدراسة نتائج مهمة على عدة مستويات . أكثر من نصف العينة من أسر الأسمرات وفقا للبحث من الأميين بنسبة 54.2% وجاءت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي 16.3 % كما أظهرت النتائج أن اكثر من نصف العينة يمتهنون مهنا هامشية بالقطاع غير الرسمي من بائع متجول وساعي وقهوجي وسائق، الاهم فى الدراسة وهو ما لم يتم إعلانه وقت خروج البحث اعلاميا، حيث أن نسبة الرضا التي تم قياسها عن المكان في الأسمرات وصلت الى 56% من عينة البحث، في حين نسبة عدم الرضا جاءت 44% وهى للعلم نسبة مرتفعة، وكان أسباب عدم الشعور بالرضا كما جاء على لسان السكان المنقولين من العشوائيات وفقا للدراسة ارتفاع قيمة حق الانتفاع أو الايجار، خاصة أن أغلب أرباب الأسر من اصحاب المعاشات، التي تتقاضي معاشا ضئيلا لا يكفي الاحتياجات الأساسية، وان البعض الأخر يمارس مهنا هامشية، تدر دخلا ضئيلا كما انها اعمال موسمية او مؤقتة، ويكون الدخل غير ثابت مما يجعل قيمة حق الانتفاع اضافة الى بنود القيمة المادية وتكلفة المعيشة كبيرة عليهم. ايضا أكدت الدراسة انه من أساب عدم الرضا عن السكن فى الأسمرات عدم توافر الخدمات بالمنطقة بنسبة 43% وبصفة خاصة الخدمات التجارية كعدم وجود أسواق مناسبة لثقافة ونمط المعيشة، كما ذكرت الدراسة ان نسبة 24% من عدم الرضا هو بعد المكان عن العمل والتكلفة المرتفعة لوسائل المواصلات للانتقال الى مكان العمل، والتي ادت الى انخفاض مستوى المعيشة كما جاء بصفحات 50 و51 و52 بالدراسة الموجودة بمقر المركز. كما طالبت الدراسة الدولة بالنظر الى هذه المسألة ، كما جاء سوء العلاقات الاجتماعية وكثرة المشاجرات بين الجيران سببا لعدم الرضا وبعد السكن عن الأهل والذى جاء بنسبة 3.9% . جاء التهديد بالطرد من السكن وعدم وجود جمعيات شرعية او أهلية لتقديم مساعدة الاهالي سببا جديدا لعدم الرضا، كما اكدت العينة عدم وجود محلات للمهن الخدمية مثل “حلاق، كهربائى ، سباك، نجار ، مكوجي” وهو ما توافق مع ما عاينته المحررة أثناء إجراء التحقيق والذهاب الى الأسمرات، كما أوضحت الدراسة وجود قصور فى الخدمات التعليمية بالمكان فلا توجد مدارس ثانوي أو جامعات، والوحدة الصحية المتواجدة غير كافية – مع العلم انها مغلقة فترات طويلة- ولا يوجد مستشفي حكومي – إحدى السيدات أخبرت المحررة أنها ذهبت الى والدتها قبل أن تضع مولودها بيومين خوفا من أن توشك على الولادة ليلا ولا يوجد مستشفي قريب. عينة الدراسة تؤكد أن اكبر نسبة من الأسر المنتقلة من أرباب الاسر تبلغ 28.5% أعمارهم تتراوح ما بين35 الى 45 سنة تليها بنسبة 24.5 % ما بين 25 الى 35 سنة وهو سن صغير يرتبط بالعمل . المسكن الموثق فى الدراسة والذى يقدم لنا وصفا جيدا هى وحدات سكنية 65 مترا مكونة من ثلاث حجرات تم فيها مراعاة الخصوصية والفائدة الانتفاعية. أشارت الدراسة الى ان سياسة الدولة اختلفت فيما تبنته حول العشوائيات من احلال وتجديد بنفس المنطقة- هو ما حدث فى منطقة زينهم ومنطقة تل العقارب والحوتية- الي تتبني سياسة جديدة هى بناء مناطق جديدة بعيدة عن مراكز التكدس السكاني. كما أكدت اهمية تنفيذ مبدأ الحماية الاجتماعية وآلياته التي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تحرير الانسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان والحد من خسائره . لم تكن دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هى الدراسة الوحيدة التي خرجت بنتائج مرتبطة بدرجة الرضا عن المكان فكانت احدي الدراسات التابعة الى جامعة برلين التقنية قسم التنمية العمرانية لريهام رضا على والتي كانت بعنوان “نقل سكان العشوائيات بقيادة الدولة ومدي الرضا عن مشروعات إعادة التوطين”. قالت الدراسة ان النتائج أكدت أن إعادة التوطين عادة ما يفشل فى تحسين الرضا السكني العام للسكان المنتقلين ففى الأسمرات وعلى الرغم من تحقيق تحسينات ملحوظة فى الصفات المادية للمنازل والبنية التحتية كشفت عن استياء السكان من الآثار الاجتماعية والقانونية والاقتصادية الناتجة لعملية اعادة التسكين واسباب ذلك الرئيسية الافتقار الى فرص عمل ومرافق أساسية والفشل فى الحفاظ على الشبكات الاجتماعية بين الجيران وعدم ملاءمة نظام ملكية الوحدات، كما أوصت الدراسة بالاهتمام بصيانة الوحدات والمرافق للمحافظة على حالتها الأصلية وتطوير المواصلات وربط المنطقة بقلب القاهرة وتطوير المناطق العامة واستخدام الفراغات الخارجية لانشطة وتفعيل دور المنشآت الثقافية واعادة النظر فى التملك.

مقام “طبا طبا” أخر أثر أخشيدي بمصر

يغرق فى مياه الإهمال وينتظر نظرة عطف من المطورين للمنطقة “اعتبروه مشروع كويس”

علي بعد 50 مترا فقط من بحيرة عين الحياة بمصر القديمة، وداخل سور حديدي أزرق اللون يوجد أخر أثر أخشيدي بمصر، والذى يحمل رقم 563 ويقع تحديدا بشارع عين الصيرة، يبتعد عن جامع الامام الشافعي بحوالي نصف كيلو مترمربع، وهو المقام الذى أنشأه الأمير محمد بن طفج الأخشيد مؤسس الدولة الأخشيدية، ويعد من أقدم الأثار الاسلامية بل يتجاوز فى قدمه الجامع الأزهر حيث بني مقام “طبا طبا الأخشيدي” عام 945 ميلاديا، وينسب الى ابراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج المنسوب الى الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه.

30 مترا فى 20 مترا هو المقام الأثري، والذى كان له سبع قباب لم يتبق منه سوى قبة واحدة قاربت على الغرق في المياه الجوفية التي تطل على المكان منذ عشر سنوات، ورغم الحديث عن تطوير المكان ضمن خطة التطوير المعلن عنها بعد إزالة مساكن العشوائيات واحاطة بحيرة عين الحياة وتصوير بعض تطويراتها من نافورات وأضواء الا أن المقام مازال كما هو على حالته حتي ان بعض السكان قبل الانتقال من المكان اكدوا ان موظف وزارة الآثار بسبب الحالة المتهالكة والسيئة التي عليها المقام لم يعد يأتي، وبالفعل المكان أقرب الى مكان مهجور خلف حوائط التطوير الحديدية الجافة، ولم يحدث أى شفط للمياه منه وقارب على الانهيار، رغم كل الحكايات التي حملها المكان والحديث عن دفن أطباء مصريين عباقرة بالمكان فى عصر الامام الشافعي ورغم اهميته الدينية فانه فى حال يرثي لها، وما بين قصص البركة الخاصة بالمكان ومولده وشموعه المطفأة ينتظر المقام أمرا بعيدا بالتجديد والاهتمام كما هو الحال مع أراضي المنطقة الحالية التي تتهيأ لمشروعات ضخمة، عله يكون له نصيب من التطوير.