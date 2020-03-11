في انتخابات التجديد النصفي: المثقفون يطالبون بعودة  الحياة إلي اتحاد كتاب مصر

زينب العسال:لابد أن يسعى إلي ضم كبار الكتاب فؤاد زين العابدين فؤاد:الدفاع عن الحريات والحق في العلاج مهمة نقابية يتم تجاهلها محمد الشافعي: قلعة من قلاع الثقافة المصرية وبيت خبرة في الرأي تحتاج مؤسساتنا الثقافية إلي أن يتناسب دورها الذي تقوم به بالفعل مع معطيات العصر، وهذا لن يتم إلا من خلال تطوير حقيقي وإعادة هيكلة جادة، من بين هذه المؤسسات اتحاد كُتاب مصر التي هي علي مشارف إنتخابات تجديد النصف، فهل ستتمخض هذه الانتخابات بضخ دماء جديدة إلي مجلس الإدارة تنعش الساحة الثقافية في مصر أم سيستمر الاستغراق في الخلافات الداخلية ويترك الاتحاد للانهيار؟

قالت الكاتبة والناقدة د. زينب العسال أتمني أن يكون هناك ضخ دماء جديدة للاتحاد، فهذا هو المفروض وطبيعة الحياة، فالمستقبل يتطلب وجود ليس فقط دماء جديدة بل وأفكارا وآراء جديدة، كما أتمني أيضاً أن يكون للجمعية العمومية دور فاعل،لأنها هى الأصل وليس أعضاء مجلس الإدارة، فهى التي تأتي بهم، ولذلك يجب أن يكون لها دور فاعل في المراقبة والمحاسبة وفي عرض مطالبها ومتابعة تنفيذ هذه المطالب حتي لا تصير المسألة فوقية، فأعضاء الجمعية العمومية هم الأقوي من مجلس الإدارة وهذا ما أقوله دائما وليس الآن فقط.

واستطردت العسال قائلة: المفروض أن يكون إتحاد الكتاب علي صلة بكل الكتاب، بمعني أن لا يكون هناك مركز وفروع، فالمركز والفروع يجب أن تخدم الكٌتاب علي أن لا يكون الصدي في مصر فقط، بل في كل الوطن العربي والعالم، فالمبدع يريد أن يصل إلي خارج الحدود، وهذا سيأتي عن طريق دعم المواهب الحقيقية وليس الأصدقاء والمقربين والشلل، فنحن نريد اتحاد كتاب ينصف الكتاب الحقيقيين.

أنا أعتقد أن كثيرا من الكتاب الحقيقيين والمثقفين الكبار بعيدين عن الاتحاد فلابد أن يسعي الإتحاد إلي ضمهم أو يطلب عودتهم. كما آمل أن يسعي الاتحاد إلي ضم كل المبدعين الذين حصلوا علي جوائز في الداخل أو في الخارج، .وأعتقد أن هذا كان يتم في فترة من الفترات.

وأضافت العسال قائلة: أنا أتصور ان هناك كثيرا من المبدعين الشباب عازفون للأسف الشديد عن أن ينضموا للاتحاد، لأن لديهم أسئلة مثل ماذا قدم وماذا سيقدم الإتحاد؟ وما الذي يستطيع أن يقدمه لنا؟ هذه الأسئلة طبيعية، فعندما ننتمي لكيان نتساءل عن موقعنا من هذا الكيان وما يجب علينا أن نقدمه له، فالإتحاد نقابة تقدم أيضا الشق الخدمي.

لابد أيضاً أن تتغير أيضاً آليات الانضمام إلي الإتحاد و من خلال لجان وقراءة حقيقية، علي أن تكون هذه اللجان علي درجة عالية من الشفافية ومن الوضوح، فتقبل من يستحق وترفض من لا يستحق، وأن يكون هذا حقا أصيلا للجميع فالانضمام ليس منحة ولا هبة، وهناك أيضاً مشكلة كبيرة جداً تتمثل في العلاج، فسوف يقول البعض إنه تم علاجهم عن طريق الإتحاد، ولكن أنا أريد أن أعالج كل شخص من حقه العلاج. وأن يكون هناك مظلة بالفعل لكل الكتاب، وتوجد لهم فرصة علاج محترم كريم حتي لا يشعروا بالمهانة وهم يطلبونه لأنه ليس منحة ولكنه حق أصيل، كل هذه الأفكار أنا حصلت عليها من خلال وجودي واستماعي إلي اعضاء الجمعية العمومية وإلي المبدعين، فأنا لم أنزل إليهم بالمظلة.

واستطردت العسال قائلة إن الدور الأساسي الذي ينبغي أن يقوم به الاتحاد في الفترة القادمة هو أن يجعل أعضاء الإتحاد من المبدعين الحقيقيين الذين يستحقون بالفعل أن يطلوا إطلالة علي العالم العربي والعالم أجمع حتي يتعرف عليهم. كذلك دعم عملية الترجمة وفكرة الربط ما بين الإبداع العربي والإبداع المصري وإطلالته للعالم عن طريق الترجمة، فهذا الجانب غير موجود في الحقيقة، والمفروض أن يكون موجودا في الفترة القادمة، وهناك زملاء لديهم الخبرة أن يفعلوا هذا، وأن نسعى جميعاً لتضافر الجهود كلنا بدون استثناء، فالموجودون أصدقاء أعزاء ومن في الخارج أصدقاء أعزاء أيضاً، والمفروض أن يتعاون الجميع من أجل صالح الاتحاد ولصالح الجمعية العمومية بالطبع.

“الدفاع عن الحريات”

كما أكد الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد أنه ليس عضواً في إتحاد الكتاب رغم إن له باعا طويلا وخبرات متراكمة في الساحة الثقافية المصرية والدولية، ومع ذلك لم يسع للحصول علي عضوية الإتحاد ولم يتلق الدعوة بالانضمام إلي الاتحاد، ومع ذلك في عام 2012م تم اختياره ليترأس مؤتمر شعر العامية، وعندما أوضح لهم إنه ليس عضواً بالإتحاد كانت الإجابة إن هذا لا يتعارض مع ذلك. وبالفعل ترأس شاعرنا الكبير المؤتمر دون أي غضاضة وهذا ما تعودنا عليه منه.

ومع هذا يؤكد أنه لن يتقدم بطلب عضوية الإتحاد إلا إذا تأكد من وجود نقابة حقيقية تقوم بالدور المنوط بها. قائلاً: أتمني تحسن الأمور ولكن في ظل الأوضاع الحالية لا أثق كثيراً في التحسن.

وحول الدور الذي يجب أن يقوم به اتحاد الكتاب في الفترة المقبلة، قال فؤاد المهمة رقم واحد لإتحاد الكُتاب يجب أن تكون هي الدفاع عن الحريات، وعلي رأسها حرية الإبداع ومن ثم الدفاع عن المبدعين وعن أعضائه، فإذا كان هناك أي عضو من إتحاد الكتاب الحالي يتعرض لأي إتهام يتعلق بالكتابة فإن إتحاد الكتاب لا يتدخل. النقطة الثانية دائما أسمع وأشارك مع زملائي الكتاب سواء داخل الاتحاد أو من خارجه أن لديهم أزمات صحية فلماذا يتسول الكاتب علاجه؟ لماذا لا يكون هناك نظام حقيقي للرعاية الصحية؟ فهذه ليست مسألة سياسية، فالدفاع عن الحريات مسألة سياسية ولكن حق العلاج مسألة نقابية بحتة، وبالمناسبة مسألة الدفاع عن حريات الأعضاء هي مسألة نقابية صرفة أيضاً لأن مهمة الكاتب أن يبدع في مناخ حر.

ويتساءل فؤاد أليس هذا جزءا من مهام إتحاد الكتاب التي يجب أن يقوم بها؟ ويتجاهلها، فإذا قام بها سنقر بإنها خطوات جيدة.

وحول دور الإتحاد تجاه شباب الكُتاب قبل انضمامهم للاتحاد قال فؤاد: في المجمل سياسات النشر تحتاج مُراجعة، فمسألة العضوية أنا أعرف وهم يعرفون إنه من شروط القبول في عضوية إتحاد الكتاب يجب أن يكون لدى الكاتب ثلاثة كتب، وبالتالي لكي يحصل بعض الكُتاب علي العضوية لأسباب متعددة يتحملون نفقات النشر. بعضه يكون نشرا وهميا بمعني إن الكاتب يقوم بالاتفاق مع ناشر ليطبع له عددا قليلا جداً من النسخ ليحصل فقط علي رقم إصدار، فيصبح عملياً ليس هناك كتاب صدر، لكن لديه رقم يحصل به علي عضوية الإتحاد، حتي هذه الجزئية لا يتم التدقيق فيها، وبذلك يدفع الإتحاد الكتاب الشباب إلي أن يستدينوا أموالا ليقوموا بعملية نشر وهمي ويساعدوا دور نشر تقوم بالنصب والتربح من هؤلاء الكتاب لمجرد إستيفاء شروط الحصول علي بطاقة عضوية قد تفيد في تخفيض في العلاج أو أمتيازات أخرى، لذلك أؤكد أن الطريق طويل علي أن يكون لدينا إتحاد بمعني هذا العنوان “نقابة للكُتاب” فالحقوق النقابية أهمها الرعاية الصحية والرعاية الفنية والثقافية والتشجيع وفتح مجالات.

أهمية العمل

وقال الكاتب والشاعر عبده الزراع : التجديد بلا شك سوف يضخ دماء جديدة في مجلس الإدارة ويأتي بمبدعين لديهم رؤية جديدة يقدمونها خلال فترة وجودهم في مجلس إدارة الإتحاد، وبالتالي الإنتخابات ستصبح فرصة جيدة لتجديد الدماء وتغيير سياسات الإتحاد والعمل الجدي، لأن هناك من يشتغل بجدية وهناك بعض اللجان ليس لديها عمل فليس كل اللجان تعمل بنفس القدر من الجدية، الانتخابات تجدد أيضاً الأفكار والنشاط فتبادل المقاعد والمواقع مهم جداً.

و حول ما يتردد عن تقلص وتراجع دور الإتحاد في الفترة الأخيرة الماضية أضاف الذراع قائلاً: بلا شك للاتحاد دور كبير جداً في الساحة الثقافية، وبه لجان تعمل بكفاءة عالية جداً وتقوم بدور إيجابي، لكن علي الجانب الآخر هناك لجان لا تعمل ولا تقدم نشاطا ومتكاسلة وهذه مشكلة كبيرة جداً، فيجب أن تتآزر اللجان ويصبح هناك نشاط شبه يومي أو أسبوعي وأن يكون أكثر فعالية لأن هذا اتحاد كتاب مصر، ونقابة الفكر والثقافة والأدب، فيجب أن تكون أعلي صوتاً وأكثر وجوداً في الساحة الثقافية. وأن نخرج خارج قاعات الإتحاد وجدرانه ونقيم أنشطة ومؤتمرات في جميع الأماكن مثل قصور الثقافة والنوادي ومراكز الشباب حتي يتعرف الناس علي الإتحاد وأنشطته بشكل أكبر من هذا، ونلتحم بجماهير المثقفين والأدباء. لقد أخذتُ علي بعض قصور الثقافة إنهم يقيمون فعاليتهم داخل جدران القصر ولا يعرف الناس خارج القصر أي شيء عن هذه الفعاليات والأنشطة.

واستطرد زراع فيما يتعلق بعدم مد يد العون من قبل الإتحاد لشباب المبدعين الجدد قائلاً: يوجد بالإتحاد لجنة اسمها لجنة الشباب دورها هو الالتحام بالشباب بصرف النظر أن يكون هؤلاء الشباب أعضاء في الاتحاد. فالناس لديها فهم خاطيء عن دور الاتحاد وهو إنه لابد لمن يشترك في هذا النشاط أن يكون عضوا، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، بدليل عندما أقمت مؤتمرا لمسرح الطفل في ديسمبر الماضي 90% من اشتركوا بأعمال أو أبحاث ليسوا أعضاء وهذا يعد تعريفا بالاتحاد ويجعلهم يرتبطون أكثر به.

“محاكم وصراعات ”

وتناول الكاتب محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال السابق الحديث عن الاتحاد قائلاً: أفضل فترات الاتحاد علي الإطلاق هي الفترة القصيرة التي تولي فيها أستاذنا سعد الدين وهبة رئاسة الاتحاد، فالاتحاد قبل سعد الدين وهبة كان في حالة موات مع الأستاذ ثروت أباظة لسنوات طويلة جداً وحاول الأستاذ فاروق خورشيد بقدر المستطاع. أما الاستاذ محمد سلماوي فالحقيقة أضاف إضافات كبيرة وأنشطة جيدة وزخما علي المستوي الداخلي والخارجي ولكن الحقيقة خلال السنوات القليلة الماضية الاتحاد في حالة هدوء أقرب إلي الموت الأكلينيكي فداخله صراعات ما كان يجب أن لا تحدث في واحد من بيوت الرأي وقلاع الرأي في مصر والوطن العربي، و أن يحول بعض أعضاء الإتحاد إلي المحاكمات ورفع قضايا من إدارة الإتحاد علي بعض الأعضاء وفصل بعض الأعضاء. الحقيقة فهذا لا يليق أصلاً بقيمة الثقافة ولا بقامة المثقفين.

وأري أن انتخابات التغيير النصفي الحالية فيها عدد كبير من الأسماء التي من الممكن أن تعيد بعض الحيوية إلي اتحاد الكتاب ،فالاتحاد يجب أن يكون كما ينبغي أن يكون لأنه قلعة من قلاع الرأي، وبيت خبرة قديم أولاً يستفيد بآراء ورؤي كبار الأدباء والمثقفين والمفكرين في مصر ويقدم الخبرة للأجيال الجديدة من الشباب في مجلات الإبداع المختلفة، ولكن الحقيقة نحن نري إن الاتحاد لا يقوم بهذا الدور كما يجب أن يكون، فلعل وعسي أن أشقاءنا وأصدقاءنا المرشحين في التجديد النصفي هذه المرة يستطيعون وضع الإتحاد علي مساره الذي يجب أن يكون عليه لأن هذا الاتحاد يضم كبار مبدعي مصر، وأنا أسفت عندما علمت إن بعض المبدعين الشبان قدموا استقالاتهم من الاتحاد فهذه مسألة مزعجة جداً أن هذا الكيان الأكبر والذي يضم المبدعين والكتاب والمثقفين والمفكرين أن البعض يتفلت منه علي اعتبار أنه أصبح جثة هامدة، كما أنني لدي أعتراض علي العدد الكبير لمجلس الإدارة الذي يزيد على الثلاثين عضواً فهذا عدد ضخم وهذه مسألة صعبة جداً فكل النقابات عددها في حدود إحدي عشرة أو خمس عشرة. دعونا نتفاءل لأن بعض الأسماء المطروحة في هذه التجديد النصفي في إمكانها أن تحدث نوعا من الحيوية للاتحاد وتضعه علي الدرب الصحيح والحقيقة أنا لا أعفي أحدا من المسؤولية فكلنا مقصرون في حق الاتحاد، ففي خلال العامين الماضيين تم الدعوة لأكثر من جمعية عمومية، ولم يصل عدد الحضور إلي مائة عضو، فهذه مسألة معناها إن كل الذين ينتمون إلي الأتحاد بالبلدي “رموا طوبته” وهذا لا يليق بالحقيقة

“مواجهة الإرهاب بالإبداع”

وعلي جانب آخر أضاف الشاعر ماجد كمال أبادير عضو إتحاد كتاب مصر قائلاً: رشحت لأرد الجميل لاتحاد الكُتاب الذي ساندني في اجراء عملية قلب مفتوج في يناير 2018 ولايماني الشديد بالادوار الاخري للاتحاد التي لابد وان يقوم بها بالاضافة إلي ما يؤديه، اتمني ان اخرج بالاتحاد للمدرسة والجامعة والشارع ايضا، فالإتحاد ليس مجرد ندوات ومؤتمرات يحضرها اعضاء الإتحاد بل لابد وان يقوم بدور هائل لدعم الادباء الشباب والاطفال، ويكون عامل جذب لكل ابداع صادق وحقيقي .في ظل موجات الارهاب المتجددة والافكار الدموية السادية المعادية للانسانية من خلال مواجهتها بالإبداع والفن بكل أشكاله. وذلك من خلال اقامة جسور تعاون حقيقي مع كل الهيئات المعنية، بل وأري أكثر من ذلك ان الإتحاد عليه دور أكبر من دور وزارة الثقافة التي يتولاها في الغالب موظفين أما اتحاد كتاب مصر ومجلسه الموقر يقوم بعمل تطوعي لاحد له ولا فاصل، هذا بالاضافة إلي التواصل المستمر مع اعضاء الاتحاد فالعلاقة بين عضو اتحاد الكتاب وبين نقابة اتحاد الكتاب لابد لها من تفعيل حقيقي وفقا لمنهج محدد مدروس يجعل هذه العلاقة اكثر من عضو يدفع اشتراكا ليحصل علي خدمة او معاش، ولابد من عمل تواصل بين الاجيال المختلفة وطرح ما يمكن عملة لتطوير هذه النقابة وادائها لدورها تجاه المجتمع وتجاه الاعضاء.