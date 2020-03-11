أفريقيا للكبار..الأهلي والزمالك يخططان لمواجهة بعضهما في نهائي دوري الأبطال

بات الثنائي العملاق الأهلي والزمالك على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي النسخة 56 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق إنجاز كبير للكرة المصرية سيكون الأول منذ انطلاق أهم وأشهر واغلى البطولات في “القارة السمراء” بالتحديد عام 1964.

كان الزمالك الذي أحرز البطولة خمس مرات من قبل، قد حرم الترجي التونسي من الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في أخر نسختين، عندما أطاح به من ربع النهائي بفوز كبير في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسارة صغيرة بهدف وحيد من ركلة جزاء في لقاء الإياب على الملعب الأولمبي في رادس بالعاصمة التونسية.

أما الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فقد حجز موقعه في المربع الذهبي للمرة السادسة عشرة في تاريخه عندما تفوق على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالقاهرة بثنائية نظيفة ذهاباً، ثم فرض عليه التعادل بهدف لمثله السبت الماضي على ملعب لوكاس موريبي بالعاصمة الجنوب افريقية بريتوريا.

هذا ويخوض قطبا الكرة المصرية صدامين من العيار الثقيل في نصف النهائي أمام ثنائي الدار البيضاء في بداية مايو المقبل، حيث يواجه فريق “القلعة الحمراء” فريق الوداد الذي تأهل على حساب النجم الساحلي التونسي، بينما يستعيد فريق “القلعة البيضاء” ذكريات أخر تتويج له عندما يواجه الرجاء الذي أزاح عملاق الكرة الكونغولية مازيمبي من ربع النهائي.

لقائي الأهلي أمام “وداد الأمة” سيحملان الرقم 9 و10 في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما في دوري أبطال أفريقيا والأرقام تبرز التكافؤ والندية الكبيرين بينهما، حيث فاز كل فريق مرتين وأحرز 8 أهداف فيما فرض التعادل نفسه بينهما 4 مرات.

أما الزمالك فيواجه “النسر الأخضر” للمرة الثانية بعد أن سبق لهما اللعب في نهائي بطولة 2002 وتعادلا بدون أهداف على ملعب محمد الخامس ذهاباً، قبل أن يتوج احفاد حلمي زامورا بخامس لقب لهم بفضل الهدف التاريخي الذي أحرزه تامر عبد الحميد في مرمى الحارس مصطفى الشاذلي.

على الجانب الآخر وفي بطولة الكونفيدرالية الافريقية ودع المصري البطولة بعد خسارته أمام نهضة بركان بهدف دون رد في المغرب حيث كان لقاء الذهاب بالسويس قد انتهي بالتعادل 2/2 .. اما بيراميدز ورغم خسارته امام زاناكو الزامبي بهدف نظيف في القاهرة الا انه قد ضرب موعدا مع حوريا كوناكري الغيني الذي اطاح بانيمبا النيجيري وذلك نظرا لفوزه في مباراة الذهاب بزامبيا بثلاثية دون رد.

وأعرب المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لبيراميدز عن رضاه بالتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، موضحا أنه يستهدف لقب البطولة، كما أنه يسعى للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر مؤكدًا أن فريقه أمامه متسع من الوقت استعدادًا لمباراة نصف النهائي المقررة في شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن فريقه يطمح أن يكون قريبًا من الأهلي والزمالك، ووهو ما ليس بالسهل بفضل القاعدة المتاحة للناديين، ولكنه يسير من مباراة لأخرى ويتطور ويحاول الاقتراب من قمة الدوري، وهدفه المنافسة على اللقب، مشددا على أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز بكل النقاط المتاحة أملاً في التواجد بمركز مميز بجدول الترتيب.