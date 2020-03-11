عالم الكُلى الحائز على جائزة النيل ب” الشرق الاوسط “..غدا

يستضيف برنامج الحلم المصري العاشرة مساء غدا الخميس في اذاعة الشرق الاوسط عالم الكلى بجامعة المنصورة د محمد صبح الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية والحائز على جائزة الدولة التشجيعية وأيضا جائزة التفوق الطبي ،يتحدث عن نشأته وجذوره ومشواره مع البحث العلمي وعن حصوله جميع الجوائز التي تمنحها الدولة وكذلك الجوائز العالمية

د صبح يتحدث أيضا عن الأخلاق والقيم الطبية الإنسانية وكيفية اصلاح المنظومة الصحية كما يتناول خطورة انتشار البرامج الطبية مدفوعة الأجر والاعلان عن الأدوية في الإعلام كما يقدم نصائح وإرشادات للوقاية من أمراض الكلى

البرنامج إعداد وتقديم احمد ابراهيم