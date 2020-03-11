اسقاط الحضانة وتعديل سن العقوبة.. أهم المطالب لتعديل قانون الطفل

اختلفت أراء عدد من الحقوقيين والتشريعيين حول تعديل قانون الطفل، حيث يري البعض أن القانون ينتصر للجاني وينزع الحق من المجني عليه، مشددين على ضرورة استثناء “القتل، الاغتصاب، الإرهاب” من السن القانونية، بينما يري البعض الأخر أن التعديل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، مطالبين بضرورة تفعيل لجان المتابعة الخاصة لمواجهة المشكلات.

كشف وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معًا لإنقاذ الأسرة المصرية، أن قانون الطفل الصادر عام 1996، والذي تم تعديله بقانون رقم 126 لسنة 2008، به الكثير من الشوائب التي تحتاج إلى تعديل والبعض الأخر بحاجة إلى مراجعة وتفعيل.

وأشار إلى أن المادة “111” من القانون التي تنص على أن “لا يحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة”، فتحت الباب أمام الكثير لارتكاب الجريمة، مطالبًا بضرورة أن يستثني منها “جرائم “الاغتصاب والقتل والإرهاب” .

وأضاف أن مادة الحضانة أيضا بحاجة إلى تعديل، كونها وفقا للفقه الإسلامي تحقق المصلحة الفضلى للطفل، ووفقا لقانون الطفل فإنه يعاقب من يعرض حياة الصغير للخطر

وشدد رئيس مبادرة معًا لإنقاذ الأسرة المصرية على ضرورة أن يتعرض كل من الأب والأم الذين تسول لهم أنفسهم بأن يمتهنوا أولادهم التسول والتشرد أن يتعرضوا للعقوبة، ومن ثم نزع الحضانة وتحويلهم لدار رعاية، أو لتفعيل دور الأسر البديلة التي تم طرحها من قبل وزيرة التضامن

وعن فرض العقوبات طبقًا للاتفاقية الدولية التي وقعت مصر عليها عقب تعديل القانون، أوضح عبد المقصود، أن البعض يتخذ الاتفاقية حجة لاستمرار القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تفعيل مادة العقوبة تُعد ظلمًا كبيرًا للمجني عليه وهو طفل أيضًا، قائلًا: كيف ينتصر القانون لطفل ويظلم طفلا اخر”، مشيرًا إلى أن هناك مادة تنص على “الاستضافة” وعلى الرغم من ذلك لم تفعل.

بينما اعترض رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أحمد مصيلحي، على أي تعديل يلحق بالقانون، مؤكدًا أن سن الطفولة 18 عامًا كونه غير مسئول عن تصرفاته بشكل كامل وهي قواعد قانونية متأصلة من القانون المدني لعام 43، لافتًا إلى أن تطور القانون الدولي في دول العالم يؤكد على أن القانون وحده لا يكفي لإنهاء الجريمة.

وأكد أن المجتمع المصري يعانى من أزمة انهيار أخلاقي كبيرة من الصعب أن يتغلب عليها القانون بمفرده، وينتج عنها تصرفات غير مٌرضية من قتل واغتصاب وعنف وتعذيب أدت إلى ارتفاع معدل الجريمة في الأسرة والمجتمع

واوضح مصيلحى أن قانون الطفل الحالى كاف على حل هذه المواد المطالب تعديلها ويتفق مع الالتزامات والمواثيق الدولية فى مجال الاطفال ويتطابق ايضا مع طبيعة المجتمع المصرى

وبدوره عضو لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أكد محمد أبو حامد ، أن اللجنة تتبنى فى الوقت الراهن فكرة المواجهة الشاملة على أن تتحرك مع الحكومة بشكل متكامل لمواجهة المشكلات التي تتعلق بالأطفال بالإمكانيات المتاحة، إلى جانب تقديم مقترحات خاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية تعمل على علاج بعض المشكلات الاجتماعية الجوهرية التي تتسبب في مثل هذا النوع من المشاكل، لافتًا إلى أن اللجنة تدعم فرق التدخل السريع والرعاية المتنقلة التي أنشأتها وزارة التضامن.

وأضاف عضو لجنة التضامن، أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة عام 2010 معيبة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تفعيل القانون بشكل كامل حتى الآن، موضحًا أن القانون به آليات الكشف المبكر عن السلوك، التي تمنع الطفل من ارتكاب الجرائم، إلى جانب وجود شرطة متخصصة للأسرة تساعد على الخطورة التي تواجه الطفل.

وأوضح أن تغليظ العقوبة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تلزمنا بتحديد سن معين للطفولة، ومعاملة الأطفال بشكل مختلف عن الكبار، وتتعارض أيضًا مع الدستور

وفي السياق ذاته قال الدكتور عبد الهادي القصبي، وكيل لجنة التضامن بالمجلس، إن مصر تحترم كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن يظل الأمر متعلقًا بالمصلحة العليا للمواطن.

وأضاف انه من الممكن أن يكون تعديل سن القانونية على طاولة اللجنة في الفترات المقبلة، أو الاستثناء للجرائم الكبرى، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الحوادث صدرت من هم دون السن القانونية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تلك البنود؛ حتى لا يتم استغلال الصغير ضد المجتمع والإنسانية.