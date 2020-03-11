المراجعات والاعتذارات شو إعلامي أم تراجع فكرى؟

فؤاد علام: 20 ألفًا من الجماعات امتنعت عن استخدام العنف بفضل”المراجعات” “هذا بيان للناس” كتاب جمع الأدلة الفقهية للرد على المتطرفين سامح عيد: إنشاء برامج تأهيل فكري للخروج من مربع العنف المادي ووقف الاستقطاب ماهر فرغلي: مراجعات للفروع وليس للأصول أحمد عمر هاشم: الاعتذار عن الخطأ مقبول

تحقيق- منى السيد:

مراجعات واعتذارات شهدتها الساحة السياسية والدينية على مدار سنوات عدة، تظهر عدول بعض الجماعات المتطرفة عن الأفكار التي اعتنقوها لسنوات طويلة، وقاموا بإصدار مؤلفات تناهض الفكر المتطرف الذي آل بهم في السجون عقود كاملة، وفي الوقت نفسه يخرج عدد من مشايخ التيارات السلفية بالاعتذارات عن بعض الأفكار التي قاموا ببثها عبر تسجيلات بالصوت والصورة وكتيبات وفتاوى مختلفة، كان لها دور كبير في بث الفتن وإثارة الفوضى في المجتمعات، الأمر الذي يطرح التساؤل بين العديد حول كيفية أن يتغير فكر شخص كان مؤمن لفترة طويلة باعتقاد متشدد لا رجعة فيه، إلى شخص آخر يحاول أن يقنع الآخرين بأن تحولًا جذريًا ما حدث له؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ إنما يسعى لنشر الفكر الوسطي المعتدل؛ ويهاجم المتشددين .. وفي هذا التحقيق تُجيب “الأهالي” عن هذا التساؤل.

يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني: إن المراجعات عمل ناجح بنسبة تخطت الــ 99.5%، خاصة أن هناك نحو 20 ألف من الجماعات الإرهابية وتنظيم الجهاد، تراجعوا عن استخدام العنف بفضل هذه المراجعات؛ قائلًا: لولاها لأغرقنا في بحور الدماء.

ويوضح، أن المراجعات جاءت نتيجة الحوار الفكري الفقهي السياسي مع هؤلاء، الذين تبين من خلال الحوار أنهم لا يستندون إلى صحيح الدين الإسلامي في تفسيراته وتأويلاتهم، لافتًا إلى أن الهدف من الحوار هو إظهار هذه الأفكار إلى النور بعد أن كانت في الظلام، بالإضافة لإعطاء الفرصة لكل من هو غيور على الدين الإسلامي ويريد أن يدلي برأية في الأمر، إلى جانب تحصين الشباب من خلال تفنيد الأفكار الشاذة والفتاوى وتصحيحها، وتوضيحها للعامة بأنها ليست من صحيح الدين الإسلامي.

ويؤكد، أن الأزهر الشريف أصدر كتابًا من جزئين بعنوان “هذا بيان للناس” جمع فيه الأدلة الفقهية التي كانوا يستندوا إليها، ورد فيها على هذه الأفكار بالقرآن والسنة، مضيفًا أن الكثيرين منهم عدلوا عن هذه الأفكار نتيجة الحوارات.

ويشير الخبير الأمني، إلى أن حديث البعض عن ارتداد بعض الشخصيات الذين انشقوا ليس له سند من الحقيقة؛ واصفًا إياه بالكلام الساقط، لان المرتدين لا يتعدون العشرات.

ويتابع، أنه لا توجد دولة في العالم تواجه الإرهاب بالطريقة الصحيحة، خاصة أنهم يظنون أن المواجهة أمنية فقط؛ لافتًا إلى أن مصر قامت بعدد من العمليات الأمنية والعسكرية، التى نتج عنها تفكيك التنظيمات والمجموعات الإرهابية، وتحطيم 99% من إمكانياتهم البشرية والمادية سواء بالقبض عليهم، أو تدمير الأوكار والأسلحة ووسائل الاتصال.

ويشدد علام، على أن مواجهة الإرهاب لابد وأن تكون بتناول الأسباب الأساسية التي أدت إلى انتشار فكر الإرهاب، وهي أسباب اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، إعلامية، دينية، وأمنية، مؤكدًا أن القضاء على المسببات يقضي على الفكر المتطرف.

برامج تأهيل

وفي السياق ذاته أكد سامح عيد، الباحث في الشئون الإسلامية، أن تغيير الأفكار التي ظلت ممنهجة داخل شخص لسنوات طويلة ليست بالأمر الهين، لافتا إلى أن نسبة المراجعات الفكرية التي تعني العودة من مربع العنف المادي إلى مربع العنف الفكري ليست كبيرة.

وأضاف، أن ما فعلته الجماعات الإرهابية هو تراجع فقهي وليس فكريًا، خاصة أن هناك مستويين للمراجعة؛ الأول المراجعة الفقهية التي تستند إلى المصالح المرسلة أي “ولا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولكن يظل يؤمن بأفكاره الأساسية، التي تؤكد إقامة دولة إسلامية والخلافة والحاكمية و”تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا أمر مقبول، مدام ابتعد عن مربع العنف المادي، الذي يرفع السلاح ضد مؤسسات الدولة، إلى مربع العنف الفكري، وهو أن يعيش هذا الشخص مع أفكاره فقط دون أن يؤثر على أحد.

والأمر الثاني، المراجعة الفكرية التي تعني تخلص الشخص من الأفكار وعمل مراجعات صحيحة تناهض هذا الفكر، والاستغناء عن الفكر الذي كان يعتنقه في البداية، مؤكدًا أن المراجعة الفكرية الحقيقية تؤكد أن الخلافة والحاكمية أمر مضر بالدولة الوطنية.

وأشار، إلى أن الدولة اتخذت هذا النهج في التسعينيات عند خروج نحو 23 ألف من السجون، ونجحت بشكل كبير؛ مطالبًا بضرورة تدوير ملف التأهيل الفكري من قبل مؤهلين يتصدرون المشهد الفكري.

وتابع، أن الخروج الحتمي المعني بخروج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من السجون، يتطلب إعادة تأهيل حتى تقوم الدولة بعودتهم لمربع العنف الفكري، بهدف عدم استقطابهم مرة أخرى، خاصة أن هناك نسبة لم تحمل السلاح أو تستخدم في أعمال عنف؛ ولكن انضمت لجماعة محظورة، أو تم القبض عليهم نتيجة مسيرات وخلافة، حتى يتم إيقاف التجنيد وتراجع هذا الفكر، الأمر الذي يُعد نجاحًا كبيرة.

وأكد عيد، أن خروج هؤلاء من السجون يزيد احتمال عودتهم لمربع الفكر المادي بنسبة 50% ، ويلملم أفكار التنظيم من جديد، لذلك فإن إعادة التأهيل والتواصل معهم من خلال مراكز بحثية متخصصة والحوار مع المفكرين والفلاسفة ضرورة، وذلك وسط مجموعات من اليسار والليبراليين والوسط ومثقفين وخلافة، إلى جانب توفير فرص حياة كريمة.

وفيما يخص الاعتذارات السلفية، تابع الباحث في الشئون الإسلامية، أن السلفية العلمية كانت تحت سيطرة الدولة في الأربعة عقود الماضية، والتي أدارت الملف بشكل خاطئ جدًا، ظنًا منهم أن السلفية تحل بديلا عن الإخوان، خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين المراجعات والاعتذارات، فالاعتذارات نتيجة فهم خاطئ في بعض الكتب التي أصدروها على غرار الحويني وعائض القرني.

تراجع للفروع وليس الأصول

وفيما يخص الاعتذارات، قال ماهر فرغلي الباحث في الشئون والحركات الإسلامية، إن بعض الذين قدموا اعتذارات عن أفكار أو كتيبات أصدروها من التيارات السلفية، نتيجة فهم خاطئ، لا يستطيع الفرق بين السنة المؤكدة والواجبة والمندوبة، خاصة أن الأساس المعرفي من البداية كان خاطئًا، مؤكدًا أن التراجع جاء للفروع وليس للأصول.

وأضاف فرغلي، أن التراجع أو الاعتذار جاء بشكل فردي على مسائل بعينها وليس جماعيا على مجمل التيار، خاصة أنهم لا يفقهون شيئا في أصول الفقه ولا أصول الدين، ولكنهم يركزون على اللحية واللباس والسواك وخلافه.

الرجوع للحق فضيلة

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن الاعتذار عن الخطأ مقبول، ويمكن للعالم أن يقول رأيا ويصوب أو يرجع عنه حين يري شيئًا أفضل منه، خاصة أن العالم الذي يعتذر يكون ذو علم وحكمة وصاحب فكرة قائلًا: إن الرجوع للحق فضيلة.

وأشار، إلى أن أول كتاب ألفه المفكر الإسلامي خالد محمد خالد بعنوان” من هنا نبدأ” كانت له فيه بعض الآراء عن قضية الدولة والحكم، ثم ألف كتابًا بعد ذلك بعنوان “الدولة في الإسلام” وأثبت فيه أن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة؛ وكان عدوله عن أرائه التي كتبها في كتاب “من هنا نبدأ” ليعلن أن الإسلام دين عالمي وصالح لكل زمان ومكان، رغم طبعاته أكثر من 9 مرات، مؤكدًا أن لكل عالم يتخذ الطريق الذي يراه حقًا.