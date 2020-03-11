وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وفد منظمة العمل الدولية مشروعات التعاون المستقبلية بين المنظمة والحكومة المصرية

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع وفد منظمة العمل الدولية ضم السفير/ ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والافريقية والسيد/ ايريك أوشلان مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة حيث استعرض اللقاء البرامج الحالية التي تنفذها المنظمة في مصر وعدد من مشروعات التعاون المستقبلية بين المنظمة والحكومة المصرية خاصة في مجالات تعزيز فرص الحصول على وظائف لائقة بالمشروعات الإنتاجية الى جانب مجالات تطوير المؤسسات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار المجتمعي وضمان احترام حقوق العمال.

وقالت الوزيرة ان الحكومة حريصة على تفعيل أطر الشراكة مع مختلف المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشروعات التنموية التي تتبناها المنظمة، مشيرةً الى ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجالات التدريب وتوفير فرص العمل اللائق والارتقاء ببرامج المسئولية المجتمعية للشركات.

وقالت ان التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة يمتد لأكثر من 84 عاماً كما ان انشاء المكتب الإقليمي للمنظمة في مصر يعكس أهمية مصر بالنسبة للمنظمة كأحدي الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيرةً الى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لانجاح برنامج العمل الأفضل والذى تم اطلاقه مؤخراً فى مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث يمثل هذا البرنامج مشروعاً رائداً للتعاون المتميز بين الحكومة المصرية والمنظمة كما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية

وأشارت جامع الى ان قطاع الصناعة يعد المحرك الاساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تسهم فى توفير منتجات صناعية تلبى احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل الى جانب زيادة الصادرات المصرية ، مشيرةً الى ان منظمة العمل الدولية تنفذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر بالتعاون مع الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية ومن بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه قال السفير/ ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والافريقية ان المنظمة حريصة على انجاح برنامج العمل الافضل الذي تم توقيعه مع الحكومة المصرية مؤخراً والذي يستمر تنفيذه لمدة 4 سنوات ويستهدف تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها وتوسعاتها فى مصر وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، لافتاً الى انه من المقرر تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ مشروع التعاون الفني الجديد تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال

ولفت الى حرص منظمة العمل الدولية على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها احد اهم الوزارات المعنية بتنفيذ مشروع التعاون الفني الجديد، مؤكداً فى هذا الاطار حرص المنظمة على اتاحة كافة امكاناتها للتعاون مع الوزارة خاصة فيما يتعلق باعداد ورقة عمل حول سياسات التصنيع الهادف الى زيادة الانتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة.

وبدوره أكد السيد/ ايريك أوشلان مدير المكتب الإقليمي بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة إن المنظمة تستهدف توسيع برامجها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ العديد من برامج التعاون مع الدول العربية في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني والسلامة والصحة المهنية وتطوير المنشأة الصناعية والمساواة بين الجنسين ومكافحة هجرة الأيدي العاملة وعمالة الأطفال.

واشار الى ان برنامج العمل الافضل يستهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، لافتاً الى ان البرنامج يسهم فى زيادة انتاجية المصانع والارتقاء بجودة المنتجات واتاحة الفرصة للمصانع المصرية لتصدير منتجاتها لكبرى الماركات العالمية.

هذا وقد وجه مسئولي منظمة العمل الدولية الدعوة للسيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمشاركة بمؤتمر العمل الدولي والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل بجنيف حيث سيناقش عدد كبير من الموضوعات والملفات الخاصة بزيادة الإنتاجية.