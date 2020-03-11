استعدادا لمواجهة توقعات الطقس السيء رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا

كتب-اسامه سيد عبد العال

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيء واحتمالية هطول أمطار الخميس القادم ، ومتابعة أية أحداث تقع بدائرة المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مساء الثلاثاء ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، حيث تابع المحافظ مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال هطول امطار غزيرة، من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل ودور كل قطاعات المحافظة مثل الري ، الطرق ، المرور ، الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والإسكان .

ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر لا قدر الله والتى قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية مع المرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 34 مخرا لمداومة التطهير لتلك المجاري ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها و تحديد مسارات مخرات السيول و التأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش و المخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وامن المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار أو السيول وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وراجع المحافظ مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والقطاعات المختلفة للمحافظة دور كل جهة والإجراءات المتبعة من قبلهم حال حدوث احداث طارئه وكيفية التعامل مع الازمة من خلال سيناريو محاكاة .

من جانبه أعلن المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمحافظة انه تم المرور اليوم على جميع مراكز المعدات بالصيانة الوقائية ومركز معدات الصرف ومركز معدات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتم التأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع الاحداث وتواجد جميع السائقين .