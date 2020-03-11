مسؤولون :تقلبات طقس الخميس غير مسبوقة

اعلنت الحكومه اليوم الاستعدادات الخاصه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصه بالأرصاد الجوية غدا ..وقال اسامه هيكل وزير الاعلام ان الظروف ربما تكون غير مسبوقة وبالتالي لابد من توضيح الصورة كامله ..وقال فىً مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم بحضور وزراء الرى والتنمية المحلية والطيران المدنىً ان هناك استعدادات من جانب الحكوم.و وقال وزيرى الرى ان ما نتخذخ من اجراءات هو لتخفيف الأضرار وحماية المواطنين والمنشآت مشيرا الى ان الوزارة اتخذت العديد من الاحراءات الاحترازية.. وقامت الوزارة بإنشاء مجموعة من السدود والمخرات منها ٢٠٠ يد فىً سيناء وغيرها ..وقال ان ريما تصل خده الأمطار الى ٣٠ ملليمتر خلال يوم الخميس ..واوضحت مدير اداره التنبؤات بالوزارة انه من المتوقع ان تهطل امطار غزيرن فىً عدد من المدن الساحلية حيث تستمر الأمطار لمده يومين فىً الاسكندريه والبحيره وعدد من مدن السواحل حتى يوم الجمعهً وقالت قد تنحصر الأمطار الى خمسه ملليمتر يوم السبت