ألسن سوهاج تناقش آليات التقدم للحصول علي المنح الدراسية المقدمة من سفارة النمسا

كتب ابراهيم عبد الرؤف

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج جانب من فعاليات ورشتي العمل التي نظمتها كلية الألسن عن الشروط والمعايير وآلية التقدم للحصول على المنح الدراسية باللغة الألمانية المقدمة من سفارة النمسا بالقاهرة، وذلك علي مدار يومين بالقاعة الرئيسية بالكلية، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا البحوث، الدكتور ناصر حجي عميد الكلية، الدكتور حمادي عبدالحميد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور صبري توفيق وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين الجامعات والسفارات الأجنبية بالقاهرة من أجل التوسع في تبادل الخبرات العلمية والعملية التي تعود على الباحثين بالنفع، مبيناً أن الورشة تناولت الفرص الدراسية التي تقدمها سفارة النمسا للباحثين في مجال اللغة الألمانية والطلاب الدارسين للغة الألمانية من المستويات الدراسية الدنيا.

ومن جانبه أوضح الدكتور حجي أن الورشة شارك فيها ١٢ عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الألمانية بمختلف الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الورشة حاضرت بها الدكتورة فيكتوريا فينكلهوفر، حيث استعرضت جانب من تاريخ النمسا والمفكرين والأدباء والمشاهير النمساويين في القرن العشرين، كذلك تحدثت عن بعض المواقع التي تفيد أعضاء هيئة التدريس في الترقي وتساعدهم في استخدام وسائل التدريس الحديثة.

جدير بالذكر أن الورشة تقام على مرحلتين الأولى خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمرحلة الثانية خاصة بطلاب قسم اللغة الألمانية بجميع المراحل الدراسية المختلفة.