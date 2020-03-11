البرلمان يشيد باهتمام “الداخلية” بنزلاء السجون وعدم تعريضهم لعدوى كورونا

أشاد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بقرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

ووجه متحدث البرلمان التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية معتبرا ذلك الاتجاه من الداخلية بانه دليل قاطع على حرص الدولة المصرية على سلامة جميع مواطنيها داخل السجون المصرية وعدم تعرضهم لعدوى فيروس كورونا المستجد.