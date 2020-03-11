موجة امطار تضرب البلاد ذروتها ليل الخميس..” الرى”: هى الاصعب وتحتاج احتياطات خاصة وقوتها ثلاث أضعاف ما سقط فى الماضى

كتبت رضا النصيرى

تشهد البلاد غدا “الخميس ” ولمدة ثلاث ايام ،موجة من الطقس السىء نتيجة التأثر بمنخفض يسمى” القرن” وهو منخفض جوى متعمق تتفاوت قوته وشدته من مدينة لأخرى ويؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة فى الأحوال الجوية ، حيث يبدأ نشاط الرياح الشمالية الشرقية التى قد تصل إلى حد العاصفة وتقدر سرعتها ب ١٠٠ كم فى الساعة وتزيد على محافظات الجنوب مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تصل إلى سحب رعدية ويصاحبها سقوط امطار غزيرة تصل إلى ذروتها الجمعة حيث الرياح المثيرة للرمال والعواصف الترابية وامطار تصل كميتها إلى ١١٠ ملم ،من جانبها أكدت وزارة الموارد المائية والري ، ان هناك متابعة مستمرة من كافة قطاعاتها للموقف ولحالةالجو اول بأول وفقا لتقارير هيئة الأرصاد ، مشيرة إلى أن وجة الأمطار التى ستتعرض لها البلاد بداية من الخميس سوف تبدأ متوسطة وتتضاعف حتى تصل إلى مايقرب من ٧٠ مللى ، موضحة أن صعوبة هذه الموجة تتمثل فى مدتها واستمرارها ليومين متتاليين ، وكذلك قوتها التى لم تشهدها البلاد من قبل ، الوضع الذى يزيد من درجة خطورة الموقف.

وقد اكد دكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى،إن موجة الأمطار المتوقع سقوطها على البلاد، يومى الخميس والجمعة، ستكون اصعب من الموجة الماضية،لأنها ستكون ثلاث أضعاف ما سقط فى الماضى حيث تتخطى ال٧٠ مللى على مرسى مطروح والسواحل الشكالية وتحتاج إحتياطات مخصوصة للتعامل معها،من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة السيول، منها تقليل حجم المياه من السد العالى، والاعتماد على مياة الأمطار التى تسقط على على مخرات السيول، لافتا إلى ان الوزارة انشئت 32 محطة رفع ب 3 مليار جنيه، و290 بحيرة و590 خزان ارضى وحواجز ب 3.5 مليارات.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بأعمال حماية في الصعيد، بحيث كل مياة الأمطار تتخزن وتأخذ مسارها إلى نهر النيل، وهذا ما سيتم التعامل معه خلال الأمطار المتوقعة ، مضيفا ان الوزارة ليس لديها اختصاصات في مواجهة الأمطار داخل المدن وهناك خطة كبيرة لعمل مجموعة من السدود في شمال سيناء، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التى أخذتها الوزارة حافظت على منشآت بقيمة 100 مليار جنيه، كان من الممكن ان تدمر فضلا عن الخسائر البشرية والزراعية التى حافظنا عليها.

واكد ان هناك مراكز طوارئ وغرفة سيول تجمع كافة الوزرات، ويتم التنسيق قبل الأمطار المتوقع سقوطها ب 2 7 ساعة، ويتم التنسيق بين كل الأجهزة سواء كانت المحليات والإسكان، والتنسيق مع المحافظات والقوات المسلحة كما يوجد في غرفة السيول رئيس الوزراء، ويصدر توجيهاته باستمرار في التعامل مع المستجدات، مشددا على أن إجراءات الحماية لن تمنع الاضرار ولكن تقلل منها.