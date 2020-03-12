“كورونا”.. غرفة عمليات القوى العاملة: 45 إصابة منهم 21 مصريا بالسعودية

– الأردن: 25 مارس أخر فرصة للمغادرة النهائية للعمالة الوافدة المخالفة – الكويت تعطل العمل “احترازيا” لمدة 15 يوما – إيطاليا تغلق جميع المحال عدا السوبر ماركت والصيدليات – لبنان: اقفال المرافق السياحية والأثرية والمطاعم والمقاهي والملاهي وإلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات

يتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، أحوال العمالة المصرية في دول العمل ، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج تلقي الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، منها تقريرا من أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض كشف فيه عن أن وزارة الصحة السعودية سجلت 24حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منهم 21حالة من الجنسية المصرية، وهم حاليا موجودون بالحجر الصحي بمكة المكرمة . وأشار المستشار العمالي إلي أن جميعهم من المخالطين للزائر المصري الذي تم اكتشاف إصابته بمطار جدة أثناء عودته من نيويورك ، لافتا إلي أنه بذلك يصبح إجمالي الإصابات 45 حالة من جميع الجنسيات، وقد تعافت حالة واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفقاً للإجراءات المعتمدة. وكانت الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق ، أن هناك ما يقارب 2500 حالة في العزل المنزلي، خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وأكد المستشار رجائي أن هناك تنسيقا كاملا بين مكتب التمثيل العمالي والسفارة المصرية، وذلك من خلال خلية الأزمة التي تم تشكيلها برئاسة السفير أحمد فاروق رئيس البعثة، وتم مناقشة القرارات الصادرة من السلطات السعودية وتأثيرها على العمالة المصرية وتم عرض مذكرة مكتب التمثيل العمالي بهذا الخصوص واعتمادها وإرسالها إلى وزارة الخارجية السعودية لاتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على أوضاع العمالة المصرية بالمملكة . وأوضح أن المذكرة استفسرت عن موقف المواطنين المصريين العالقين خارج حدود المملكة، والإجراءات التي ستتبعها السعودية في حالات المواطنين الحاصلين علي تأشيرة خروج وعودة ولم يتمكنوا من العودة خلال المدة المحددة ، والمغادرين منها ولن يتمكنوا من العودة مع انتهاء مدة الإجازة المحددة حتي لا يتم فصلهم عن العمل أو عمل بلاغ تغيب عن العمل، فضلا عن المغادرين، وتنتهي إقامتهم قبل أن يتمكنوا من دخل أراضي المملكة ، بالإضافة إلي الحاصلين علي تأشيرة عمل داخل لها ، ولن يتمكنوا من الدخول خلال مدة صلاحية التأشيرة، والحاصلين علي تأشيرة خروج نهائي لن يتمكنوا من مغادرة أراضي المملكة خلال المهلة المحددة. كما تلقي وزير القوي العاملة، تقريرا من وليد عبد الرازق المستشار العمالي بجدة، أوضح فيه أن المديرية العامة للجوازات طالبت الزائرين القادمين بتأشيرة زيارة بأهمية التقيد بأنظمة وتعليمات المملكة، والالتزام بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها، مشددة على أن عدم الالتزام بتمديد التأشيرة يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً. وأوضحت الجوازات بالمملكة أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، إذ تمكن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة “الزائر” موجوداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة, والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة “الزائر” وقت عملية التمديد، وأنه لم تسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة “الزائر” على قيد الحياة، وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ الدخول إلى المملكة، ويتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة. كما تلقي “سعفان” تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بعمان –الأردن، أوضح فيه المستشار العمالي طلعت محمد السيد، أن وزارة العمل الأردنية مددت فرصة المغادرة النهائية حتى 25 مارس الجاري للعمالة الوافدة المخالفة الحاصلين على وثيقة مغادرة نهائية “خروج بلا عودة”، لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي، وهم ممن استفادوا من الإعفاءات الواردة في قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين التي انتهت في 30 يناير الماضي. وأشار إلي أن هذا التمديد يعتبر بمثابة فرصة كبيرة للعمالة المصرية للمغادرة ، والاستفادة من الاعفاء من دفع الغرامات المستحقة والتي تم سريانها من 28 فبراير الماضي. وتلقي وزير القوي العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، أشار فيه المستشار العمالي أحمد إبراهيم ، إلي مجلس الوزراء الكويتي قرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها “احترازيا” لمدة 15 يوما كأيام عطلة رسمية حتي 26 مارس الجاري علي أن يستأنف العمل 29 من نفس الشهر. وفي تقرير من المستشار العمالي بميلانو مجدى حسنين، لافت إلي أن رئيس الوزراء الإيطالي قرر إغلاق جميع المحال عدا السوبر ماركت و الصيدليات، مشيراً إلي أن وزارة الصحة الإيطالية أعلنت أمس أن إجمالي المصابين وصل إلي ١٢٤٦٢، أما الوفيات فقد بلغ ٨٢٧ ، في حين تم شفاء ١٠٤٥ حالة.