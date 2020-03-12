محافظ البحيرة من داخل غرفة العمليات :اخلاء معظم المناطق النخفضة من السكان وسلوك المواطنين حضارى ويتسم بالتعاون

كتب :محمود دوير

من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وخلال رئاسته للغرفة ومتابعة فرق الأزمات والطوارىء وتوجية ومتابعة كافة الجهود وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن .

أكد اللواءهشام آمنة – محافظ البحيرة على إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة منذ الأمس، حيث تعمل أكثر من ٨٠٠ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات الخاصة بالمشاركة المجتمعية من شركات المقاولات العاملة بنطاق المحافظة .

كما وجه المحافظ بإستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات الثلاث الشمالى والجنوبى والوسط، والتى تم تشكيلها لتضم ٥ مراكز بكل قطاع برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وإشراف مباشر من اللواء المحافظ .

مشيراً أنه تم منذ الأمس إخلاء معظم المواطنين بالمناطق المنخفضة بنطاق المحافظة ونقلهم إلى أماكن للإغاثة، كإجراء إحترازى للحفاظ على حياتهم وسلامتهم

كما أن الشوارع كلها تحت السيطرة وتتم مراقبة الشوارع الرئاسية من خلال كاميرات المراقبة .

مؤكداً على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ .



مشيراً إلى قيام المنطقة الشمالية العسكرية بمد المحافظة بعدد ٤ وحدات كبيرة لشفط وكسح المياة للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار المتوقعة والتنسيق الكامل مع المنطقة الشمالية ومديرية الأمن للعمل على مضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع .

وشدد المحافظ على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكداً على إستمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياة ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولاً بأول .

مع إستمرار رفع درجة الإستعداد والإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

قيام الري بتخفيض منسوب المياة على الرياح البحيري والناصري وبترعة المحمودية وجميع الترع الفرعية حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها .

وأشاد المحافظ بالسلوك الحضارى للمواطنين والتعاون والإلتزام بكافة الإرشادات التى تم التوعية بها والتنوية عنها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم ومساعدة قوات التدخل فقى أداء عملها بسهولة ويسر .