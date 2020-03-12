إعلان حالة الطوارئ فى ميناء الاسكندرية

كتب أحمد سلامة

أكد رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن جميع الإدارات التابعة للميناء رفعت درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعه تحسباً لموجة الطقس السيء ، حيث وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة ، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، واتباع الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظاً علي الأرواح والممتلكات .

وأضاف الغندور أنه تم مراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تماماً علي تراكم المياه سواء في الساحات أو الأرصفة وذلك حفاظاً علي السلع والبضائع الموجودة بالساحات ، كما تم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكتروني إذا انقطع التيار الكهربائي الرئيسي ، وتم أيضاً تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والإسعاف ، وجميع الوحدات البحرية الأخري لتكون جاهزة تماماً لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .

كما شدد الربان شاهين علي جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء علي مدار الساعة وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة ، والشرطة ، وقطاع النقل البحري ، ووزارة النقل ، وراديو الميناء ، والسفن وادارات الميناء والجهات المعنية الأخري ، والتنبيه علي السفن المتواجدة داخل الميناء وعلي الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح .

وقال الربان طارق شاهين أن إدارتي الحركة والخدمات البحرية قامتا بتجهيز لنشات الارشاد لاستعدادها لعمل أي مناورة لدخول أو خروج أو حركة أي سفينة لأي ظرف طارئ ، مؤكداً علي جاهزية المختصين بالميناء لعمل مناورات للسفن السياحية وسفن المواشي والسفن التي تحمل سلع استراتيجية كالسولار والمازوت ، والسفن التي بها أعطال يصعب التعامل معها في منطقة المخطاف – وما يشابه هذه الحالات .

وأضاف شاهين أن وحدات الإنقاذ البحري ووحدات التلوث البحري جاهزة ومستعدة علي مدار الساعة لإزالة أي تلوث بحري أو بري يحدث نتيجة سوء الطقس .

وأضاف شاهين أنه تم زيادة عدد النوبتجيات وتدريب العاملين علي الاستمرار في العمل لأوقات أطول وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غذارة الأمطار وسوء الطقس في إعاقة وصول العاملين الي الميناء ، كما تم تكثيف التواجد الأمني علي المباني والبوابات والأرصفة والساحات والسفن المتراكية علي الأرصفة وتم أيضاً تجهيز أسعاف علي مدار الساعة داخل وخارج الميناء .