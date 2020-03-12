ندوة عمالية لتوحيد لون التاكسي بالغربية.. وأصحاب السيارات: حق قانوني ودستوري

عقدت جمعيتي “السائقين” و”رعاية أصحاب سيارات التاكسي” بالمحلة الكبرى، ندوة بدار الخدمات النقابية والعمالية بالمحلة الكبرى، الأربعاء، للمطالبة بتوحيد لون التاكسي في محافظة الغربية.

الندوة التي شهدت حضور كبير من سائقي التاكسي بالمدينة، حضرها النائب د. محمود شحاتة، ونائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية، مجدة الخواجة، ورئيس مؤسسة الشهيد للتنمية الإنسانية، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، أحمد بلال.

بدأت الندوة بعرض ممثل جمعية رعاية أصحاب التاكسي بالمحلة، أحمد أبو رية، مطالب السائقين، قائلًا: “مطلبنا الأساسي، هو توحيد لون التاكسي في محافظة الغربية، أسوة بباقي المحافظات، حيث أن رخصة التاكسي موضح فيها أن خط السير داخل المحافظة كلها، وليست المحلة فقط”.

وتابع أبو رية: “نستند في مطلبنا على حقنا القانوني والدستوري، وكذلك تقرير هيئة مفوضي الجولة في الدعوى رقم 18364 س 24 ق، والذي جاء فيه أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من السير داخل المحافظة ونقل الركاب بداخلها، بالنسبة لتاكسي عداد المحلة”.

من جانبه، قال الدسوقي جابر، رئيس جمعية السائقين وأصحاب السيارات بالمحلة، إن التمييز ضد أصحاب سيارات التاكسي في المحلة، والذين يتجاوز عددهم الألف شخص، يتسبب في إلحاق الضرر بهم وأسرهم أي ما يزيد عن 4000 مواطن، على حد قوله.

وأضاف جابر: “حصلنا على تأشيرة من محافظ الغربية السابق بتوحيد اللون وفق القانون، إلا أن تدخل أحد النواب في طنطا حال دون تنفيذها، بعد التهديد بتوقف سائقي تاكسي طنطا عن العمل، وتقدمنا بطلب جديد للمحافظ الحالي، الذي طلب رأي المستشار القانوني للمحافظة منذ حوالي أسبوعين ومازلنا ننتظر حتى الآن”.

مؤسس مبادرة “لون واحد” في محافظة الغربية، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، أحمد بلال أكد في كلمته أن رفض إدارة المرور في الغربية لتوحيد لون التاكسي، غير منطقي ويعبر عن ضعفها في ضبط الشارع، وقال بلال: “افتراض إدارة المرور أن الموافقة على توحيد اللون تعني عمل تاكسي المحلة في طنطا، غير منطقي، حيث لم تشهد أي محافظة هجرة تاكسي من مدينة إلى أخرى، رغم توحيد لون التاكسي في كل المحافظات”.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد بلال: “رفض إدارة مرور الغربية هو انتصار للفوضى على حساب دولة القانون، حيث رفض طلب من يسلكون الطرق الشرعية والقانونية، لمصلحة من قال إنهم أضربوا عن العمل في طنطا احتجاجًا على توحيد لون التاكسي في المحافظة، وإقرار هذا المبدأ له تداعيات خطيرة، لأنه قد يدفع من يسلكون الطرق القانونية إلى الإضراب”. وطالب بلال بضرورة تصعيد الأمر إلى وزير الداخلية، لاتخاذ قرار بتوحيد اللون أسوة ببقية المحافظات.

من جانبه، أكد النائب الدكتور محمود شحاتة أنه في انتظار رد المستشار القانوني على محافظ الغربية، السبت المقبل، وقال: “أعتقد أن القرار سيصدر في مصلحة سائقي التاكسي في المحلة، لكن أيًا كان القرار سنلتزم به”، وأضاف شحاتة: “قلت للمستشار القانوني إن لكم حق، وأننا نريد فتح فرص عمل، خاصة أن التاكسي في المحلة أوضاعه سيئة جدًا، بسبب سوء أحوال الشوارع”، وتابع: ” البلد خربانة، أخجل من السير في شوارع المحلة بسبب أوضاعها السيئة”.

وتعهد النائب عن مدينة المحلة الكبرى، بتنفيذ توصيات الندوة، المتمثلة في عقد اجتماع للسائقين مع محافظ الغربية، ومدير الأمن، وكذلك تقديم طلب إحاطة لوزيري الداخلية والتنمية المحلية، في حال عدم اتخاذ من قبل المحافظة لتوحيد اللون.