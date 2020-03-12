غرفة عمليات برئاسة مركز ديرب نجم لمواجهة التقلبات الجوية بالشرقية وجارى استمرار شفط المياه

كتب ــ محمد يعقوب

جارى شفط مياه الامطار من الشوارع الرئيسية بمدينةديرب نجم وكذلك تجمعات المياه بالشوارع الداخلية بوجود محمد حجازى رئيس المركز حيث اكد على وانه قد تم الانتهاء من صيانة اعمدة الانارة وتركيب عوازل بلاستيكية لمنع حدوث ماس او تطاير شرر نتيجة سقوط الامطار حماية لارواح المواطنين وتخصيص رقم هاتف للابلاغ عن اي انبعاث شرر او ماس كهربي من اعمدة الانارة تحت اشراف م / مصطفى الجمال رئيس قسم الانارة برئاسة المركز بالتنسيق مع شبكة الكهرباء



واضاف تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسليك غرف الصرف .. لصرف مياه الامطار

وقال انه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بعمل غرفة عمليات بكل وحدة محلية على مدار ٢٤ ساعة .. وخروج سيارات شفط مياه الامطار من اماكن تجمعها

والتاكيد على صيانة الاعمدة والتنبيه على اهالي القرى بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة

مشيرا الى استمرار العمل حاليا برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة بشفط مياه الامطار اولا باول على مدار اليوم والايام القادمة