سكرتير عام المنوفية يتفقد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار ببركة السبع ومليج

قام اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بجولة لمدينة بركة السبع وكذا قرية مليج التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيء ، وكذا التأكد من سلامة أعمدة الإنارة ، حيث قام بتوزيع وجبات غذائية ومكافأة مالية علي كافة العاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار وعمال تحسين البيئة وفقاً لتعليمات المحافظ، ووجه سكرتير عام المحافظة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمدة الإنارة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة.

كما قام بجولة لقرية شنتا الحجر التابعة لمركز ومدينة بركة السبع لمتابعة الأعمال والوقوف علي الحالة العامة ، موجها الشكر لكل العاملين علي الجهود المبذولة في ظل ظروف الطقس الصعبة .

هذا ويتابع محافظ المنوفية علي مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء