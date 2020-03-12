رئيس الوزراء يتواصل مع محافظ أسيوط عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على تداعيات حالة الطقس على المحافظة

كتب: سويفى رشدى

تواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس للتعرف على الموقف الخاص بتطورات أحوال الطقس على مستوى الجمهورية والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أي احتمالات وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس السئ التي تضرب البلاد بدءًا من اليوم الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة شهدت سقوط بعض الأمطار الخفيفة في عدد من المناطق والمراكز ونشاط لرياح محملة بالأتربة متوسطة الشدة ولم ينتج عنها أية مشكلات حتى الآن كما تم غلق 4 طرق سريعة بنطاق المحافظة لانعدام الرؤية وهي الطريق الصحراوي الشرقي وطريق سوهاج/ سفاجا وسوهاج الغربي وطريق الخارجة مؤكدا أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من تطهير بالوعات الصرف ومتابعة استعداد جميع المعدات والسيارات بدءا من أول أمس وتوفير عدد من المولدات وكذلك رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة لافتًا إلى جاهزية أكثر من 181 معدات وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المناطق فضلًا عن فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم الاستمرار فى متابعة حالة الطقس على مستوى المراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية والتواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وفقاً لما تشير اليه التقارير الفنية وخرائط الاقمار الصناعية منوهًا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أى مستجدات قد تطرأ خلال الساعات القادمة مؤكدًا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة مسبقا للكوارث والأزمات.