بعد تصادم قطار سوهاج-القاهرة :”السكة الحديد ” تقرر ايقاف رحلاتها بكافها الخطوط لسوء الاحوال الجوية

اعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب هذا وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلي حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة ونتج عن ذلك بعض الإصابات وصل عددها الى ١٣ حالة وتم نقلهم للمستشفيات وأعلنت الهيئة في بيانها الثاني أن القطار رقم ٩٩١ القادم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة وكان هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية و اصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من اسوان إلى القاهرة مما نتج عدد ١٣ إصابة وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك وقد انتقل إلى موقع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل