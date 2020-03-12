محافظ المنوفية يتابع مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس أخر المستجدات بشأن مواجهة موجة الطقس السيئ

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة أخر المستجدات والإجراءات التي تمت بشأن مواجهة موجة الطقس السيء ، بحضور نائبه والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد.

حيث أكد المحافظ علي أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد ، حيث تم تفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام ، كما تم إلغاء الراحات لكل المرافق الحيوية ،فيما أكد المحافظ علي أنه جاري المتابعة المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز ومدن ومديري مديريات الخدمات وجاري متابعة الموقف أول بأول .

وأوضح المحافظ بأنه قام بجولة بشوارع مدينة شبين الكوم للإطمئنان علي أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وقام بتوزيع وجبات غذائية ومكافاة مالية علي العمال ، كما كلف نائبه والسكرتير العام بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال علي الطبيعة وكذا التأكد من سلامة أعمدة الإنارة .

كما أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء مراكز ومدن المحافظة بحصر جميع أماكن تجمعات مياه الأمطار وسرعة التعامل في رفعها أول بأول ، وضرورة متابعة ومراجعة سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات كلاً في نطاق رئاسته والتأكد من عزلها جيداً وعمل الصيانة اللازمة علي مدار الساعة .

وكذا أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومديري مديرية النقل والاسعاف والمستشفيات والمطاحن والمخابز والخدمات الشرطية كلاً فيما يخصه بمواجهة حالة الطقس السيىء ، هذا ويستمر محافظ المنوفية في متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية في التعامل الفوري مع أي بلاغات بنطاق المحافظة .