وزارة الطيران المدني تنفي إغلاق المجال الجوي بسبب سوء الطقس

صرح باسم عبد الكريم المستشار الإعلامى لوزارة لطيران المدنى ، عدم صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة الدولى وتحويل بعض الرحلات الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية ، مضيفاً أن الحركة الجوية بمطار القاهرة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أى تعليق للرحلات الجوية ، و يقدم المطار خدماته للمسافرين بشكل متكامل . ويهيب المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى ضرورة تحرى الدقه وعدم نشر أخبار أو معلومات غير صحيحة تتسبب فى إثارة الرأى العام والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن ديوان عام الوزارة .