بالصور..بمشاركة قيادات حزب التجمع ..”الصلح خير” بين عائلتي جاد الرب وشفيق بسوهاج

كتب ابراهيم عبد الرؤف

فى جو يسوده الحب والوحدة الوطنيه استطاع أعضاء حزب التجمع بسوهاج بالتعاون مع رئيس لجنة المصالحات الشيخ محمد ذكي وبعض اعضاء اللجنة، وال عبدربه ومقلد بساحل طهطا الصلح بين عائلتي جادالرب بقرية شطورة وعائلة شفيق بمدينة طهطا بعد المفاوضات مع العائلتين ..ويعتبر هذا الصلح تأكيد ا على الوحدة الوطنية بين أفراد الوطن ..

وقد أعرب حماده فرغلي امين حزب التجمع بسوهاج عن مدى سعادته بهذا الصلح لانه يدعم الروابط والمحبة بين الاقباط والمسلمين وقد قدم الشكر لفضيلة الشيخ محمد ذكي بداري رئيس مجمع البحوث الاسلامية ورئيس لجنة المصالحات على مستوى الجمهوريه وممثلي الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية وآل عبدربه وآل مقلد وأمانة حزب التجمع بمدينة طهطا على مجهودهم في إتمام الصلح ..وقد اعتبر هذا الصلح صلح تمهيدي لحين إتمام مراسم الصلح بشكل نهائي ..

وأضاف اشرف عبدربه شاكرا أطراف النزاع الذين حقنوا الدماء واكدوا على تسامح المصريين وأنهم نسيج واحد ..وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ذكي رئيس لجنة المصالحات الذي قال ان الله يحب السلام وهو اسم من اسمائه وان الصلح والعفو عند المقدره يرضى الله وقد اختتم كلمته بتوجيه الشكر الي الكنيسه والوفد الحاضر منها.