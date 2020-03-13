مجلس حقوق الإنسان بجنيف: مصر من أكثر دول العالم تعاونا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية. ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية. وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الانسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين، خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.