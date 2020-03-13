لليوم الثاني على التوالي ..وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع أعمال غرفة العمليات المركزية

بوزارة التموين والتي تلقت تقاريرها منذ الصباح الباكر من كافة وكلاء الوزارة مديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات للاطمئنان علي انتظام واستقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية الحيوية. حيث قام مديري المديريات بالتنسيق مع قيادات الوزارة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بالمتابعة لحظة بلحظة لعمليات صرف حصص الدقيق للمخابز وصرف الخبز للمواطنين وكذلك السلع التموينية رغم استمرار سقوط الأمطار وموجه الطقس التي تشهدها البلاد الآن. ووجه المصيلحي كافة الحملات الرقابية بالمديريات بأن تكون منتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان استقرار الوضع التمويني. واكدت الوزارة على انتظام اعمال المخابز وكافة المطاحن التموينية والصوامع التي تعمل على الوجه المعتاد فضلا عن استمرار عمل محطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز.