محافظ أسيوط : سقوط أمطار متوسطة على أغلب القرى والمراكز وحملات لشفط تجمعات المياه من الشوارع وأسفل الأنفاق

كتب: سويفى رشدى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قرى ومراكز المحافظة شهدت اليوم الجمعة حدوث رياح شديدة صاحبها سقوط أمطار متوسطة على أغلب الأنحاء مما أدى إلى قطع سلك كهرباء ضغط عالى بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط وانقطاع الكهرباء بالمنطقة لحين انهاء عملية الإصلاح كما شهدت أغلب قرى ومراكز المحافظة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين كإجراء احترازي خوفاً على حياة المواطنين لحين جفاف الأسطح وشفط تجمعات المياه وتكثيف حملات شفط المياه من الشوارع وأماكن التجمعات بالميادين وأسفل الأنفاق والكبارى بالتنسيق مع الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن الأمطار المتوسطة التي شهدتها أغلب قرى ومراكز المحافظة اليوم وما صاحبها من قطع مؤقت للتيار الكهربائي مما أدى إلى فصل بعض محطات المياه المرشحة وتشغيل مصادر الطاقة البديلة لمنع تأثر المناطق بإنقطاع المياه والدفع بسيارات المياه النظيفة لأماكن الإنقطاعات فضلًا عن قيام المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد يرافقه رئيس حي غرب وشرق أسيوط ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنظيم حملات منذ الصباح الباكر لشفط تجمعات المياه من الشوارع وأسفل كوبرى فيصل ونفق الزهراء وبعض الشوارع والميادين وإزالة الآثار الناتجة عن الأمطار مؤكدًا الانعقاد الدائم لغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة فضلًا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية من تطهير بالوعات الصرف ومتابعة استعداد جميع المعدات والسيارات وتوفير عدد من المولدات وكذلك رفع حالة الطوارئ لافتًا إلى أن جميع المخابز ومستودعات الوقود والبوتاجاز تعمل بكل طاقتها بجميع القرى والمراكز لسد احتياجات المواطنين فضلًا عن جاهزية كافة المستشفيات.

وناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مشيرًا إلى إنه تم الاعلان عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.