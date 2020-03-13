محافظ الغربية يواصل جولاته الليلية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع

كتب – ابراهيم المتولى

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الليلية اليوم لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة ومتابعة السيولة المرورية ، حيث تابع أعمال شفط مياه الأمطار من مدينة طنطا التي ينفذها الأحياء بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

كما تابع محافظ الغربية حالة الأنفاق الخمس بمدينة طنطا للتأكيد على عملها بشكل طبيعي وإستقرار الحالة المرورية.

وفى هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تواصل العمل طوال الليل لمواجهة موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار.

مشيراً إلى متابعة الموقف بصورة مستمرة من قبل غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المحافظة المرتبطة بغرف عمليات فرعية بمراكز المدن.