محافظ الاسكندرية يوجه بحماية المشردين بالشوارع من سوء الأحوال الجوية.. واحالة مسؤول بحى العجمى الى التحقيق

كتبت سمر ياقوت

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية مديرية التضامن بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة ، والتدخل السريع لإيواء الحالات بالمؤسسات التابعة لها وذلك لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في الشارع بلا مأوى ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم التابعة لمديرية التضامن. من جانبه؛ أوضح الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن أنه وفقا لتوجيهات اللواء / محمد الشريف محافظ الإسكندرية تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات بسبب موجة الطقس. وتم تخصيص ٣ وحدات متنقلة لأطفال بلا مأوى وتكثيف سيارات التدخل السريع علي مستوي الأحياء ، وتوزيع بطاطين وأطعمة ساخنة للمشردين الغير راغبين في التجاوب مع فرق التدخل السريع. ويأمر باحالة مسؤول الاشغالات بحى العجمى الى التحقيق كما قام محافظ_الإسكندرية ايضا باحالة مسئول الإشغالات بحى العجمي للتحقيق ، ويأمر بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات بالكيلو ٢١ ، وسوق الهانوفيل ، والعجمي ، وإلزام جميع المحال والكافتيريات بخط التنظيم ، والتشديد علي البائعين بعدم الخروج عن الحيز الخاص بالسوق . جاء ذلك علي هامش جولات المحافظ لتفقد عدد من المناطق بغرب الإسكندرية فى ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمشاركة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والسيد موسي رئيس حي العجمي.