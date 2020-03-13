محافظ المنيا يتابع إزالة آثار الأمطار بالشوارع والميادين

المنيا-اسامه سيد عبد العال

واصل اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم، جولاته التفقدية لمتابعة عمليات سحب وإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بالمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية لكافة الشكاوي والبلاغات التي ترد للغرفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع جميع الجهات للتوجيه فورا والتعامل مع المشكلة وإزالة كافة المعوقات.

تابع المحافظ الاعمال بعدد من أحياء المدينة ، كما أناب اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء مجدى عبدالحميد المشرف العام على مشروعات المحافظة لمتابعة سحب وإزالة الامطار بعدد من المراكز .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية .

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة على مدار الساعة من جانب كافة المسؤولين في الوحدات المحلية والقطاعات المعنية ، معربا عن خالص شكره وتقديره لكل من يبذل جهدا مخلصا لخدمة المحافظة وحماية أرواح المواطنيين .

هذا وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوي من تجمعات مياه الامطاراو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:

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