محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي عاصفة التنين ..ومتابعة ميدانية للصرف الصحي والاّثار والتموين

الأسكندرية من سمر ياقوت:

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية في عدد من أحياء المحافظة، لمتابعة خطة الطوارئ، والتي تقوم بتنفيذها المحافظة لمواجهة إعصار التنين الذي يضرب البلاد..كانت جولة “الشريف”، قد بدأت من منطقة الكيلو ٢١ غرب الإسكندرية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

من جانبه أعلنت شركة الصرف الصحي بالمحافظة برئاسة اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف الصحي، برفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة نوات الشتاء والدفع بـ 90 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار، حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل في المركز الرئيسي بالشركة، كما كلف بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال ,

كما ناشدت محافظة الإسكندرية في بيان لها المواطنين بعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق ، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏اثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق ، عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة ، عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد ,وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، و تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر يوم الأربعاء ، وحتى نهاية الفترة السبت ، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر ,

وأكدت مدير التموين بمحافظة الإسكندرية على المتابعة وانتظام القطاع التمويني بالمحافظة، و ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل بتفقد العملية التموينية بالمحافظة , فقد تم المرور و التفتيش على كافة الأنشطة التموينية و تبين انتظام العمل بالصوامع و المطاحن و لا توجد أي معوقات، انتظام انتاج و صرف الخبز المدعم للسادة المواطنين و لا توجد مشاكل في هذا القطاع ,

فيما أعلنت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي غرفة عمليات برئاسة محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية والساحل الشمالي، متابعة سقوط الأمطار من أجل سرعة التعامل مع أي تراكم للأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة ,

على الصعيد ذاته تسبب الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية في حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق برج العرب غرب الإسكندرية. وكان قسم العامرية ثان قد تلقى بلاغا بتصادم ثلاث سيارات بطريق برج العرب غرب الإسكندرية وتوقف حركة السير ,

كما انقلبت سيارة نقل محملة بمحصول قصب علي طريق كارفور بدائرة قسم شرطة برج العرب وقد تمكن السائق من الخروج من السيارة دون إصابات وقد تبين انقلاب السيارة نتيجة عدم قدرة السائق عن السيطرة على السيارة بالمياه المتواجدة بالطريق ,

قد تسبب حادث سيارة وقع صباح اليوم في هدم تندة على كورنيش الإسكندرية بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، وقد قامت الأجهزة التنفيذية المعنية برفع الحطام والسيارة التي تحطمت من جراء الحادث .