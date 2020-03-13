شاهد بالصور..الإسماعيلية تغرق في شبر مية!!

الإسماعيلية /كتب أيمن جلال

واجهت محافظة الإسماعيلية على مدار الساعات الماضية أزمة حقيقة بسبب عدم إستعداد الأجهزة التنفيذية لموجة الإضرابات الجوية التي اصابت البلاد حيث أصيبت اغلب الشوراع بالمحافظة بالشلل مع انقطاع التيار الكهربائي في أعلب الأحياء السكنية ولم تقتصر محاصرة الأمطار للمواطنين على المناطق الشعبية فقط بل امتد الأمر لديوان عام المحافظة ..ولكن الأماكن التي كانت تشهد ارتفاع شديد لمستوى المياة هي مناطق الشهداء شارع الدقهلية بحي السلام وشارع المشتل وبعض الشوراع بالمحطة الجديدة حيث دخلت المياة المنازل في بعض هذة المناطق كما أدت أيضا إلى غلق نفق جمال عبد الناصر الذي غمر كليا ونفق الممر ..ورغم محاولات الأحياء بامكانيتها الضعيفة الا ان الامر يضعنا أمام أسئلة كثيرة هل أداء الأجهزة المحلية يتناسب مع مواجهة الكوارث في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة وهل أداء الأجهزة بالإسماعيلية يتناسب مع محافظة تتوسط مشروع عالمي وهو محور قناة السويس هذة الأسئلة تنتظر الإجابة.

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