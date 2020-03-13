الإسماعيلية ..”التنين” يتسبب في إنهيار منازل مواطنين  بعزبة على عيد بأبو عطوة

*الإسماعيلية :أيمن جلال:تسبب منخفض “التنين” وسوء الطقس في إنهيار منازل مواطنين في محافظة الإسماعيلية ..مازالت توابع العواصف والامطار التي ضرب مصر خلال الـ48 ساعة الماضية تسيطر على محافظة الإسماعيلية حيث أدت في الساعات الماضية لانهيار بعض المنازل بعزبة على عيد بمنطقة أبو عطوة ..حيث تضررت منازل كلا من الحاج رمضان خليفة ومنزل المواطن محمد خلف اللة ومنزل المواطن خير عبادي ومنزل المواطن فراج سلامة ..وقد قام الأهالي بالاتصال بالشرطة والتوجة لقسم الضواحي حيث كان في استقبالهم مأمور مركز الضواحي العميد محمد خالد ..وقد شارك المواطنين محنتهم وأعلن على أي خدمة يقدمها القسم اتجاهم ..وقد حرر محضر بالواقعة.. وكان بصحبة الأهالي الزميل سامح رمضان امين الاتصال السياسي لحزب التجمع بالإسماعيلية الذي أعرب عن شكرة وامتنانة لحسن الاستقبال داخل القسم.