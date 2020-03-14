رجال القوات المسلحة تنتشر بشوراع الإسماعيلية لسحب مياة الأمطار

قامت قيادة الجيش الثاني الميداني بالدفع بأكثر من سيارة شفط مياة وعدد من أفراد القوات المسلحة وذلك للسيطرة علي المياة التي خلفها الإعصار بشوراع الإسماعيلية وذلك في مشهد مهيب نال إعجاب وثقة مواطني الإسماعيلية في رجالها الذين يحمون الحدود وعند الحاجة لا يتاخرون عن نجدة أبناء الوطن بالداخل فور >علم أهالي الإسماعيلية بتواجد جنود وظباط الجيش بالشارع سارع الجميع لتقديم الشكر لهم حيث ليست المرة الأولى التي يتدخل رجال الجيش الثاني الميداني في الكوارث الطبيعة داخل المحافظة وكان آخرها المشاركة في إخماد حريق كافتيريا النورس بطريق البلاجات في نهاية شهر فبراير الماضي>