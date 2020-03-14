وفد بلغاري يزور مركز تدريب نقابة البناء والأخشاب

استقبل مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، وفدا نقابيا من اتحاد عمال التشييد والصناعة والمياه بدولة بلغاريا، برئاسة “يوانيس بارتينيوتيس”، و”يوردان”، نائب رئيس اتحاد البناء والصناعة والهندسة، و”أوجنيان ديموف”، مدير مركز التدريب الصناعي في بلغاريا. وتفقد الوفد البلغاري، ورش التدريب، وتم الاستماع لشرح مفصل حول المهن التي يتم تقديم التدريب فيها والشهادات المعتمدة التي يحصل عليها المتدربين. وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة العلاقات الدولية للنقابة العامة، والتى ترتكز خلال عام 2020 على محورين هامين، أولهما النقابات والاتحادات الأفريقية والعربية، وتم العمل على هذا المحور خلال الفترة من 2013 – 2019، أما المحور الثاني فيتمثل في استعادة الدور الهام والعلاقات التاريخية الوطيدة مع الدول الأوروبية وبصفة خاصة دول إقليم البحر المتوسط ودول البلقان. وقال الجمل: نحاول في الفترة المقبلة العمل على إحياء تراث المهندس حسن فتحي وما يسمى بـ «عمارة الفقراء» والتي تهدف لتشييد المباني بمواصفات صحية صديقة للبيئة وبتكلفة قليلة، عن طريق الاستعانة بمكونات طبيعية، لافتا إلى أن هذا النوع من البناء يتميز بالشكل الجمالي والمميز. وأشار إلى أن بلغاريا من ضمن أعضاء المعهد الدولي للإنشاءات والذي يركز على تعزيز إمكانيات نقابات البناء من خلال برنامج للاستثمار في تنمية القوى العاملة ومشروعات البناء التي تفيد الفقراء فى البلدان ذات الاقتصاديات الناشئة. وأشاد رئيس الوفد البلغاري، بالدور الذي يقوم به مركز التدريب من خدمات تدريبية على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه مركز فريد في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل. وعبر رئيس إتحاد عمال البناء والصناعة والمياه بدولة بلغاريا، عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها، فضلا عن قدرة الشعب المصري على العمل والإنتاج، وهو ما كان له الأثر في زيادة معدلات التنمية في الفترة الأخيرة. وتم الاتفاق خلال زيارة الوفد البلغاري، على توقيع بروتوكول تعاون دائم مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بمقتضاه يتم إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الفنية والنقابية والتدريبية. كما زار الوفد البلغاري، الذي يضم “يوانيس بارتينيوتيس”، رئيس اتحاد عمال التشييد والصناعة والمياه بدولة بلغاريا، و”يوردان”، نائب رئيس اتحاد البناء والصناعة والهندسة، و”أوجنيان ديموف”، مدير مركز التدريب الصناعي في بلغاريا، المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تم الإطلاع على الدور التثقيفي والتدريبي التي تقوم به المؤسسة في خدمة الطبقة العاملة المصرية. حضر فعاليات الزيارة عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، وعاطف أبا زيد، أمين الصندوق، وطارق سليمان، مدير مركز التدريب، وعدد من المدربين.